Migallen: Slaughter nangayog pasaylo sa PBA

Sa usa ka pahayag nga gipagawas ngadto sa mga tigbalita didto sa kaulohan, masabot nga si Greg Slaughter nagpaubos na karon sa iyang kaugalingon sa tinguha nga makabalik na sa PBA.
Unang dakong lakang mga iyang gihimo mao ang papangayo og pasaylo sa mga sayop nga iyang nabuhat nga sa ngadto-ngadto miresulta sa iyang pagbiya sa labing unang professional basketball league sa Asya.
Karon nga nahimo nang amahan sa usa ka pamilya nga adunay lima ka mga miyembro ug hamtong na sa mga kasinatian sa kinabuhi, ang beteranong big man mipasumbingay sa iyang dakong dispensa sa tibuok liga ug ilabi na sa team sa Barangay Ginebra, diin iyang gigugol ang labing unang bahin sa iyang karera sa PBA.
“I approached this new season in my life with humility - the humility to recognized what I did wrong, the and humility to offer my profound apologies for miscommunications in the past that caused offense to an association that has been so good to me, an association that has made my dream of playing for a Filipino premier league come true,” matod pa sa 7-footer nga Slaughter sa iyang pahayag ngadto sa mga reporters.
“I would specifically like to mention Mr. Alfrancis Chua, the person responsible for getting me to play for Ginebra, a person I owe so much to. My profound gratitude to you, Sir.
“It is my dream to come back, and it is my dream for my family to see me proud of playing in the home court. I want my wife and children to watch me play basketball in the PBA again,” dugang sa kanhi pambato sa University of the Visayas sa wala pa kini mobalhin sa Ateneo de Manila.
Kining iyang pagpagawas sa iyang pamahayag ngadto sa mga media, iyang gihimo niadtong Miyerkules atol sa duwa tali sa Meralco ug Blackwater sa Araneta Coliseum sa bag-ong gisugdan nga Philippine Cup.
“I want my three daughters to be proud of their father. I want them to grow up seeing me beam with pride in the PBA. To have a father who plays for the PBA is a legacy I want for my children.”
Si Slaughter maoy no. 1 overall pick sa Ginebra sa 2013 draft. Nahimo siyang kabahin sa upat ka kampiyonato sa team.
Nahimong Rookie of the Year, napasidunggan isip Best Player of the Conference sa 2017 Governors' Cup, kausa nalakip sa Mythical First Team ug Second Team, ug lima ka higayon nga nahimong All-Star.
Apan sa kalit lang gihamok sa dimalas, niabot ang panahon nga wala magkasinabtanay si Slaughter ug ang Ginebra management nga miresulta sa iyang pagbalhin ngadto sa Northport niadtong 2021 baylo ni Christian Standhardinger.
Human sa usa ka season ubos sa Batang Pier, si Slaughter mas mipalabi nga dili mopirma sa kontrata nga gitanyag sa team hinungdan nga naghimo siya nga usa ka free agent.
Wala usab magdugay ang gitawag of GreggZilla tungod sa iyang gitas-on ug gidak-on didto mitugpa sa B. League sa Japan.
Apan human sa duha ka tuig nibalik dinhi sa Pilipinas ug sa kasamtangan anaa siya sa Basilan Starhorse sa MPBL.
Ug kon hatagan og kahigayunan nga makabalik sa PBA, ang Titan Ultra nga maoy nagpalit sa franchise sa Northport, maoy adunay unang katungod nga mokuha kaniya.
Si Slaughter, 37 anyos na, apan hugot ang pagtuo nga aduna pay kalantip nga nagpabilin kaniya.
“I’ve missed it very much. I missed playing for the fans and competing in the top-level basketball league in the Philippines,” dugang sa iyang pamahayag.
“I am Fil-Am, but I have never felt more Filipino than when playing for the PBA. I’ve played elsewhere, but nothing compares to playing for Filipino fans. They are the best in the world. Iba pa rin ang puso ng Pinoy.”
Kon hatagan og laing kahigayonan, si Slaughter nanaad nga mahimong mamaayong ehemplo sa usa ka magduduwa ug ingon man isip usa ka linalang ning tawhanong kalibutan.
Goodluck and welcome back, Greg.