Migallen: Suganob, Eala bag-ong inspirasyon sa PHL sports

Ang pagbalik ni Regie Suganob sa No. 1 contender sa World Boxing Organization (WBO) junior flyweight rankings dili lang maayong balita alang sa iyang kaugalingong karera, kon dili usa usab ka dakong paglaom alang sa Philippine boxing. Isip top-ranked contender, malantaw nga usa na siya sa pinakalig-on nga kandidato aron makaaway usab alang sa world title sa nasod.
Apan ang pangutana karon mao kini: Siya na ba gyud ang sunod nga Pinoy nga mahimong world champion?
Kung tan-awon ang kahimtang sa dibisyon, adunay lig-on nga basehan aron makakab-ot kita og positibong tubag. Bata pa si Suganob, disiplinado sa ensayo, teknikal ang estilo sa pakig-away ug adunay igo nang kasinatian batok sa mga world-class nga boksidor.
Human sa iyang bugtong kapildihan batok kang kanhi world champion Sivenathi Nontshinga sa ilang world title fight niadtong Hulyo 2, 2023, didto sa South Africa wala siya magpabilin sa kasubo. Hinuon, gipakita niya ang tinuod nga kinaiya sa usa ka kampiyon pinaagi sa pagbangon ug pagtrabaho aron mobalik sa kinaibabwan sa rankings.
Sa kasaysayan sa boxing, daghang mga world champion miagi una og mga kapildihan sa dili pa nakab-ot ang ilang damgo. Ang importante dili ang kapildihan, kondili ang paagi sa pagbangon. Mao kini ang gipakita ni Suganob.
Apan dili sayon ang dalan padulong sa world title. Ang champion dili motugyan sa iyang bakus nga walay pakigbisog. Kinahanglan nga andam si Suganob sa pisikal, mental ug estratehikong aspeto. Ang usa ka sayop sa championship fight makadelatar sa katumanan sa damgo.
Usa usab ka hagit ang pamolitika sa professional boxing. Dili kanunay nga ang No. 1 contender dayon ang makadawat og title shot. Usahay adunay mandatory defenses, promotional issues, o mas dako nga money fights nga maoy unahon. Busa kinahanglan nga magpabiling aktibo ug andam si Suganob samtang naghulat sa iyang higayon.
Sa kasamtangan, gikatakdang mag-rematch si Suganob ug Nontshinga karong Septiyembre 12 sa Tagbilaran City.
Bisan pa niana, ang iyang kasamtangang posisyon usa ka timaan nga duol na siya sa dakong oportunidad. Kung mapadayon niya ang iyang kahimtang, ang suporta sa iyang kampo, ug ang iyang disiplina, dako ang posibilidad nga mahimo siyang sunod nga Filipino world champion.
Ang Philippine boxing nagkinahanglan og bag-ong bayani human sa panahon sa dagkong ngalan sama nila Manny Pacquiao, Nonito Donaire ug Donnie Nietes. Tingali dili pa kini ang panahon sa pagsaulog, apan usa kini ka panahon sa paglaom.
Ug kinsa nasayod nga sa dili madugay, ang ngalan ni Regie Suganob ang sunod nga isulat sa kasaysayan isip bag-ong world champion sa Pilipinas.
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Dili kada adlaw adunay usa ka Pilipino nga makapatindog sa kalibutan sa tennis. Apan gibuhat kini ni Alex Eala.
Sa Washington, D.C., dili lang siya ang mipatigbabaw sa usa ka torneyo kon dili nagkulit siya og bag-ong kasaysayan sa Philippine sports.
Ang iyang pag-alsa batok sa mga dagkong ngalan sa kalibutan ug ang pag-uli dala ang unang WTA singles title nagpamatuod nga ang talento sa Pilipino makahimo og milagro kon sabayan sa disiplina, pagpaningkamot, ug walay kapoy nga pagtuo sa kaugalingon.
Ang kadaugan ni Eala labaw pa sa usa ka tropeyo. Kini usa ka inspirasyon sa matag batan-ong atleta nga nagdamgo sa pinakataas nga entablado sa kalibutan.
Gipakita niya nga bisan gikan sa usa ka nasod nga dili ilado sa tennis, posible ang pag-abot sa taas nga puwesto kon adunay determinasyon ug kaisog. Ang iyang ngalan karon dili na lang usa ka saad sa kaugmaon kon dili usa na kini ka simbolo sa bag-ong panahon sa Philippine tennis.
Si Alex Eala wala lang midaog sa Washington, D.C. Nagpahinumdom usab siya sa tanang Pilipino nga ang kasaysayan dili hulaton, kini paningkamotan ug himuon.
Ug niining higayona, usa ka 21-anyos nga Filipina ang mipukaw sa kalibutan ug mipasigarbo sa tibuok nasod.