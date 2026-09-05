Migallen: Suganob: May the best man win

So, karong adlawa, Dominggo, Septiyembre 6, 2026 gikatakda nga moabot na sa nasod ang South African ug two-time world champion nga si Sivenathi Nontshinga.
Kini alang sa iyang pagpakig-rematch ni Regie "The Filipino Phenom" Suganob nga maoy main event fight sa ika-26 nga edisyon sa Kumong Bol-anon boxing series nga ipahigayon sa Tagbilaran City karong Septiyembre 12.
Dili lang kay ang panimalos maoy puntariya ning awaya alang ni Suganob kon dili nakataya usab niini ang dakong oportunidad nga makaaway siya og balik alang sa world title.
Si Suganob napildi ni Nontshinga niadtong 2023 sa ilang world title fight didto sa East London.
Pero daw og sa dunay anino sa pagduda ang maong kadaugan ilabi na kay didto man ang away sa teritoryo sa iyang kontra.
Gumikan niadto, ang promoter/manager ni Suganob nga si Atty. Floriezyl Podot mihimo og mga paagi aron mabira si Nontshinga nga moaway dinhi sa nasod, partikyulamenti sa Bohol alang sa rematch, butang nahatagan og katumanan.
Ang nakanindot kay ang maong rematch nagtangag og laing oportunidad alang sa world title fight.
Taodtaod na nga ang kampo ni Suganob nanuktok alang sa world title fight apan daw og sa gilikayan kini sa mga champions sa iyang division.
Busa nagkinahanglan si Suganob nga mamahimong mandatory challenger aron dili na makalihay ang champion ug kining awaya maoy mogiya kaniya.
Sa akong interbiyu ni Suganob, daw og sa wala siya magpadala sa pressure bisan pa man ning pipila na lang ka adlaw ang ilang away.
Gani iyang gitug-an diri kanato nga wala siya magbaton og kaligotgot ug kalagot ni Nontshinga ug ang ilang game plan sa away mao karon ang ilang gitutokan.
Kalmado ra gihapon si Suganob nga daw og pasensiyado kaayo siya sa iyang boxing career. Mao ni nakalahi kaniya kon itandi sa uban.
Ug sa iyang una unyang paghimamat ni Nontshinga sukad sa ilang unang away mga dul-an tulo na ka tuig ang nakalabay, usa ka mensahe ang gusto niyang ipaabot ngadto ni Nontshinga.
"Good luck and may the best man win."
○ ○ ○
Damgo sa 29-anyos nga Suganob nga mahimong usa sa mga Boholano nga makadala og world title ngadto sa Pilipinas.
Apan sa iyang atubangan mao gihapon ang usa ka pamilyar apan delikadong kontra.
Si Nontshinga dili ordinaryong boksidor. Ang South African fighter adunay igo nga kasinatian ug kalidad aron mahimong seryosong babag sa pangandoy ni Suganob.
Ug sama kang Suganob, kahibalo usab siya nga ang Septiyembre 12 mahimong usa sa pinakaimportanteng gabii sa iyang boxing career.
Busa, walay gustong mosibog. Usa ka daog mahimong mopadulong sa world title fight.
Usa ka kapildihan mahimong makapahunong o makapalangan sa damgo.
Mao nga gilauman nga dili lamang ordinaryong boxing match ang makita sa mga fans sa Tagbilaran. Usa ka seryusong panagtigi nga nagdala sa bandera sa nasod.
Ang ilang unang panag-engkuwentro naghatag og rason aron mas motaas ang kahinam sa ilang rematch.
Karon, mas taas na ang pressure. Mas dako ang nakataya.
Ug mas klaro ang tumong.
Para kang Suganob, maghatag og dugang kusog ang pagpakig-away sa iyang kaugalingong yuta sa Bohol.
Gilauman nga mobaha ang suporta sa mga Boholano ug Filipino boxing fans aron saksi sa usa ka away nga posibleng magbukas sa sunod nga pultahan padulong sa world championship.
Apan ang suporta sa mga fans dili makasulod sa ring.
Sa dihang motingog na ang kampana, duha lamang ka boksidor ang mag-atubang, duha ka damgo ang magbangga ug usa ra ang mahimong modaog.
Goodluck, Regie...