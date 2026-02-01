Migallen: Suico moapil sa kanhi training camp ni Luka

Layo-layo pa man tuod og latason, apan daw og nagsubay sa saktong subok ang basketball career sa Sugboanong si Henry Kristoffer Suico, lumad nga taga dakbayan sa Mandaue, Sugbo.
Kini gumikan kay sa makausa pa, ang graduating high school student ug combo guard sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles giimbita na usab og usa ka elite training camp sa abroad.
Sa Abril ning tuiga, si Suico mobiyahe na paingon sa Madrid, Spain alang sa maong training ubos sa mga coaches nga naka-trained na usab og mga sikat ug star players sa NBA sama ni Luka Dončić ug sa managsoong Gasol.
Niadtong Mayo 2023, usa si Suico sa tulo lang ka Pinoy nga giimbitar sa NBA Academy Asia Development Camp sa Singapore - butang nga nakadugang sa iyang kahanas.
Pagmatuod niini mao ang iyang paggiya sa SHS-Ateneo de Cebu Magis Eagles ngadto sa ikalimang sunodsunod nga kampiyonato o Five-Peat, usa ka kasaysayan nga nakulit sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi).
Basi sa statistics, siya ang No. 2 sa tibuok liga nga nag-average og 12 puntos, pito ka rebounds, upat ka assists, ug duha ka steals matag duwa.
Gumikan niini, daghang mga unibersidad sa Kaulohan ang nitanyag kaniya. Hinuon, hangtod karon wala pa makahukom kon asa nga eskuwelahan siya matugpa didto sa Kaulohan.
Apan ang labing siguro nga mobiya na siya sa Cesafi ug didto na siya mopadayon sa Manila sa iyang pagtikang sa kolehiyo.
Ug karon, ang 18-anyos nga Suico maoy bugtong lang Pilipino nga kumpirmadong giimbitar alang niining piho nga "elite training" sa Madrid, Spain.
Daghan ang natingala kon nganong si Suico nakadawat man og sama ingon ani nga imbitasyon.
Usa sa tinubdan ang mitug-an diri kanato nga ang kanhi coach ni Henry Suico nga si Leo Casinillo kinsa atoa karon sa Europe nagbasehan, maoy nagrekomenda kaniya nga paapilon niini.
Si Casinillo, amahan ni LA Casinillo ang two-time high school MVP awardee sa Cesafi, taga Mandaue usab ug kanhi player sa University of Cebu.
Gani aduna siyay training camp kaniadto dinhi sa Sugbo sa wala pa kini mobalik didto sa Europe.
Kaila kaayo ni Coach Leo ang nagtukod sa Bayanihan Elite Basketball Program didto sa United Kingdom nga si Alex Arcilla.
Kining maong training camp dili madalidali nga masalmotan gumikan kay strikto kaayo ang pagpanghashas niini.
Ug kon way kakulian, si Suico maoy unang Pinoy nga makaapil sa maong training camp.
Samtang dunay ubang Pinoy - sama ni Kieffer Alas - nga naa sa Amerika o sa mga Basketball Without Borders Camp sa Australia, ang rota ni Suico atoa usab punting sa Spain tungod kay naka-focus kini sa European style sa basketball.
Tungod niini, dako ang paglaom sa mga Sugboanon nga ang iyang pagbalik unya gikan sa Madrid magdala og bag-ong lebel sa kahanas nga makatabang dili lang sa iyang karera sa kolehiyo kon dili lakip na sa dungog sa Sugbo.
Sa pagkakaron, si Suico nag-process na sa iyang visa uban sa panghinaot nga unta maaprobahan kini ug dili masabod.
Goodluck Henry. Keep up the good work...
(By the way, si coach Leo Casinillo nakauban diay ni nako sa DH25 Training Camp ni Dondon Hontiveros kaniadto. Permi mi ani mag “tagay” one-on-one.)