Migallen: Suporta sa Cebu Greats

Mahatagan na gayud og katumanan ang panawagan sa kadaghanan nga ang Cebu Greats maka host og mga duwa sa regular season sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) dinhi sa Sugbo.
Karong Hulyo 16, ang Cebu makigsangka sa Binan sa main game sa double-header sa Lapulapu City Hoops Dome dayon mosakbang usab sila sa Coloocan sa Hulyo 18 (Sabado) sa Cebu Coliseum.
Niini gipaabot nga masiak ang kamingaw sa mga fans ug mga panatiko sa Cebu Greats sanglit kini maoy unang higayon nga ang MPBL mopahigayon og duwa dinhi sa Sugbo.
Dili nato ikalimod nga ang mga Sugboanon naila kon unsa mosuporta ngadto sa team nga ilang labanan. Kini napamatud-an na niadtong panahon sa Cebu Gems sa Metropolitan Basketball Association.
So, atong gipaabot nga dasokan unya sa mga Sugboanong sumasaksi ning mga duwaa - butang nga ikahingawa ug ikalipay og dako sa habig sa management.
Apan ato usab nga panghinauton nga dili lang gikan sa publiko makaani og igong suporta ang Cebu Greats.
Mas bug-at usab ang suporta gikan mismo sa local government unit (LGU) gumikan kay gawas nga nagdala kini sa ngalan sa Sugbo usa usab kini ka bulawanong kahigayonan nga mahimong tipik sa sports tourism program.
Ang pagdagsang sa mga magduduwa, media, ug mga dumuduong gikan sa nagkalain-laing dapit maoy usa ka dakong oportunidad nga mapakita ang kaanyag ug pagkama-abi-abihon sa Sugbo.
Ang kalampusan sa usa ka dako nga sports event wala lang mag-agad sa kadaugan sa team, kon dili sa kalidad sa pag-atiman nga masinati sa atong mga bisita.
Tungod niini, nanawagan kita sa lokal nga pamunoan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug dakbayan sa Sugbo. Angay lang nga ihatag ang igong akomodasyon, hapsay ug luwas nga palibot, ug init nga pag-abi-abi sa atong mga bisita.
Kon nindot ang ilang masinati dinhi kanato, dili lang ang garbo sa basketbol ang mosilaw kon dili lakip na ang atong lokal nga ekonomiya, gikan sa hotel, kan-anan, hangtod sa mga drayber sa transportasyon.
Mag-unsa man ang nindot nga estratehiya sa korte kon ang gawas niini nagun-ob? Ang panawagan alang sa "Cebu Greats" usa ka hiniusang paningkamot. Ngadto sa habig sa mga sumosunod, atong palapdan ang atong suporta. Sa habig sa kagamhanan, atong palig-onon ang kinasingkasing nga serbisyo alang sa atong turismo.
Atong sugaton ang Hulyo 16 ug 18 nga mapasigarbohon. Kitang tanan - ma fans o opisyales man sa pangagamhanan - maghiusa aron pamatud-an nga kon basketbol ug pagkamaabi-abihon ang hisgutan, lahi ra gyud ang kalidad sa Sugbo.