Migallen: UAAP, NCAA ug Cesafi

Bongga nga giablihan na kagahapon, Septiyembre 7, ang ika-87 nga season sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) didto sa Araneta Coliseum.

Bongga kay tiaw mo bay ang giilang iconic Filipino band nga Eraserheads nagkatapok man og balik aron maoy magsilbing guest band sa opening ceremony.

Kini man gun'g Eraserheads gilangkuban sa mga kanhi estudiyante sa University of the Philippines. Unya lagi kay ang UP man maoy host sa UAAP karong tuiga, so tukma kaayo ang ilang paghiusa og balik alang sa maong kalihukan.

Kay kini nahiusabay man usab sa tema nga gipahaom sa UAAP karong tuiga - "Stronger, Better. Together.

Buot ipasabot nga ang walo ka mga universities nga mga sakop sa maong liga padayon ug nisamot og kalig-on ang panagsuod pinaagi sa sports competition.

Daghang mga Sugboanon usab nga naikag sa pagsunod ning maong liga gumikan kay ubay-ubay man sab ang mga players ilabi na sa basketball nga mga kanhi nagbasehan sa Sugbo ang atoa na didto.

Usa sa mga giatngan karon mao ang multi-awardee nga si Jared Bahay sa Ateneo Blue Eagles. Si Bahay maoy nag-angkorahi sa sunodsunod nga kampiyonato sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) high school division.

Karon nga nag-college na siya, didto na siya sa kaulohan magbase ubos sa Ateneo de Manila University (AdMU).

Kon makapakita ba siya sa iyang kalidad didto sa UAAP, remain to be seen pa.

Samtang langas kaayo ang Big Dome sa opening sa UAAP, didto usab sa Mall of Asia gihimo ang historic 100 season sa National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Ang Lyceum of the Philippines University (LPU) maoy host sa karon nga season. Kay lagi ika-100 na nga season, ang liga magdala sa Tema nga Siglo Uno:Inspiring Legacies.

Wala usab sila magpabitin kay gikuha man sab nila ang SB19 Electrifying Solo Performance uban sa Moonlight.

Bisan tuod og dungan ang opening ceremonies sa duha ka managkompetensiya nga lega, pero pulos gyud succesful ang ilang tagsatagsa ka kalihokan.

Dinhi sa atoa, karon pang Septiyembre 21 ang opening ceremony sa Cesafi, ang Cebu counterpart sa UAAP ug NCAA.

Wala pa ihikyad ni commissioner Felix Tiukinhuy Jr. kon unsay unod sa mga kalihokan atol sa pagsugod, pero sa gihapon atong gipaabot nga usa ka grandiyuso ang pag-abli sa ika-24 nga Season.

Unya duna ra bay kalahian sa Cesafi karon kon itandi sa mga nangagi nga mga season.

Kini tungod kay dunay gidugang nga age category sa basketball. Duna nay 12-under (boys) ug 15-under (boys).

Sa Septiyembre 19 pormal na nga ipahibawo ni Tiukinhuy ang tanan unyang mga detalye atol sa usa ka press conference nga madungan usab sa presentation sa mga muses sa tagsatagsa ka mga eskuwelahan.

Kini maoy atong atngan.