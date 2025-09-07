Migallen: UV-UC rivalry sa panahon ni Fajardo, Slaughter

Daghan ang naikag ug naghinamhinam ning umaabot nga exhibition game tali sa University of the Visayas (UV) Green Lancers Alumni team ug sa University of Cebu (UC) Webmasters Alumni squad nga gikatakda karong Miyerkules, Septiyembre 10, 2025 diha sa gibag-o ug gi modernong Cebu Coliseum.
Usa sa mga nakapaagni sa mga local basketball fans niini mao ang gikatahong presensiya sa duha ka mga higanti nga sila si June Mar Fajardo ug Greg Slaughter kansang hugot nga panagribal kaniadto nakamugna og kasaysayan sa local basketball.
Ang UV-UC exhibition match maoy usa sa mga kalihukan ning ika-25 anyos nga kasaulogan sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi).
Gawas sa 6-10 nga Fajardo, kinsa 11-time PBA champion, kawalo mahimong MVP awardee, ug sa 7-0 nga Slaughter, four-time PBA champion ug kalima malakip sa PBA All-Star team, mopakita usab og aksiyon ang ilang mga kanhi kauban diin pipila niini nakakulit usab og mga pangalan sa mga dagkong liga sa nasod.
Pero kaduha-duhaan pa kon hatagan ba og pagtugot si Fajardo sa iyang doktor nga makaduwa, sanglit nagpadayon pa ang pagpaalim niini sa iyang angol sa tuhod.
Hinuon, kay ania man siya karon sa Sugbo, labing siguro anaa gyud ang iyang presensiya sa bench sa Webmasters.
Si Slaughter nga atoa na magbasehan sa Kaulohan, kaduhaduhaan pa usab kon makadalikyat ba niining higayona tungod kay, matod pa, tali-anak ang iyang asawa.
Matod pa sa akong kumpare ang kahhi PBA player nga si Elmer "Boy" Cabahug kinsa maoy mo-coach sa UV Lancer Alumni team, nga kursonada gyud unta si Greg nga moanhi apan gihimangnuan siya sa doktor nga anytime manganak na ang iyang asawa.
So, dili ta mag-expect nga makita nato og balik ang panagribal sa duha sulod sa korte sa Cebu Coliseum.
Pero atong gipaabot nga motubos sa kaikag mao ang ilang mga kanhi kauban kansang kalantip ug kahanas taodtaod na usab nga wala na makita personal sa mga local fans.
Sa habig sa UV, anaa ang mga pambato sa Cebu Greats sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) nga sila si Paul Desiderio, JR Quiñahan ug Jun Manzo.
Ikauban usab nila si Eman Calo (Basilan), Jan Michael Abad, Jojo Maglasang, Phil Mercader, Gayford Rodriguez, Rino Berame, Neil Rañeses, Paco Brian Delantar, Jerome Silva, Adrian Lao, Franz Arong, Reed Juntilla, Dimple dela Pisa, Leonard Santillan, Monic Soliva, ug Gileant Delator.
Sa habig sa UC nga ning higayona pagadumalahon ni Dondon Hontiveros kinsa maoy hulip ni coach Roel Gomez nga atoa pa karon sa Amerika, anaa usab si Brian Heruela sa TNT Giga 5 sa PBA, Luigi Gabisan, Garciano Puerto, Thirdy Miranda, Justine Dacalos, Jan Auditor, Kenneth Nuñez, Michael Lawas, Kelvin Juliane, Allain Abellanosa, Benson Culango, Jonathan Canceran, Ruben Ludovice, ug Paul Galinato.
Di sab nato isalikway ang posibilidad nga moduwa si Hontiveros.
Gawas niini, daghan usab ang nakuryuso karon ning dakong kausaban sa makasaysayon nga Cebu Coliseum, ang iconic nga venue sa natad sa paugnat sa kusog sa Sugbo.
Kini air-conditioned na, hapsay ang mga lingkuranan, dekalidad ug international standard nga korte ug naa na kini jumbotron, kanang led display screen nga makita ibabaw sa korte.
So, let's be part of this historic gathering in Cebu's local basketball scene. See you there!