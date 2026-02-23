Mighty Warriors, RKF-Iloilo pulos 3-0

Naharos pagdaog sa Mighty Warriors/Sherilin ug RKF-Iloilo ang ilang mga tahas sa elimination round sa 2026 Cebu City Charter Day Cup human sa makutas nilang kadaugan batok sa ilang tagsatagsa ka kontra niadtong Dominggo, Pebrero 22, 2026, sa City Sports Institute sa Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Ang Mighty Warriors, sa pagpangulo nila ni Matt Flores, Joshua dela Cerna, Shane Menina, Gileant Delator, ug Gab Cometa, ningpukan sa Tiger Ship Builders, 82-80, samtang ang RKF-Iloilo, kansang team captain mao si ex-PBA Arwind Santos, nilupig sa Kuya Eric, 95-91.
Si Flores, kinsa produkto sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, maoy nangulo Mighty Maroons pinaagi sa iyang 22 puntos, nidugang og 15 puntos si Raffy Celis samtang nitampo og 14 puntos si dela Cerna.
Ang pilderong Tiger Ship Builders gipangulohan ni Jun Manzo pinaagi sa iyang 22 puntos, nihatag og 15 puntos si Jaybie Mantilla samtang nitunol og 13 puntos si Paul Desiderio.
Sa laing duwa, nagpakatap og 28 puntos si Santos aron pangulohan ang kadaugan sa RKF.
Ang Mighty Warriors ug RKF mokombati sa semi-finals nga pulos madasigon tungod kay pareho kining nagbawon og 3-0 nga rekord.
Taliwala sa ilang kapildihan, Ship Builders ug Kuya Eric nakasulod ra gihapon sa semis.
Sa semis, magsangka ang Ship Builders batok RKF samtang kontrahon sa Mighty Warriors ang Kuya Eric. / JBM, ESL