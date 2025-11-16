Miguel Tanfelix gusto mahimong direktor

Gawas sa pag-arte, gibutyag sa batan-ong aktor nga si Miguel Tanfelix nga gusto niya mahimong direktor, atol sa press conference sa “KMJS’ Gabi ng Lagim The Movie” kagahapon, Nobiyembre 16, 2025, sa Siyudad sa Sugbo.
Matod ni Miguel nga dali niyang gidawat ang tanyag nga role alang sa maong salida tungod kay interesado siya sa maong proyekto ug mao sab kini ang unang salida nga aduna siyay occupational role isip seaman.
Tungod niini, gibasa niya pag-ayo ang script ug gi-research kon unsa ang kasagrang trabaho sa usa ka seaferer aron mas madala niya og tarong ang maong papel.
Gibutyag sab sa aktor nga atol sa pag-shoot sa ilang salida, ganado kaayo siya nga mangutana sa mga direktor kon giunsa nila pagtrabaho ug tips kon unsaon ang pagbuhat og pelikula.
Sigon sa Kapuso star nga excited siya permi sa set tungod kay buotan sab ang mga direktor ug ubang staff nga motubag sa iyang mga pangutana kinsa andam sab nga ni-guide kaniya.
Nanghinaot si Miguel nga moabot ang panahon nga dili lang siya makita sa screen kondili gusto sab niyang usa siya sa mga behind the scene nga momugna og mga salida. / BJC