Mihakop sa halin sa tindahan, sikop

Nagtingkagol sa selda sa Sawang Calero Police Station ang usa ka 37-anyos nga lalaki human kini mangawat og pitaka sa usa ka tindera sa Fish Port Market, Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa buntag, Enero 24, 2026.
Giila ang dinakpan nga si Riche Gabuya Fernandez, ulitawo ug lumulupyo sa Belgium St. sa maong barangay.
Sumala sa imbestigasyon, nahitabo ang insidente alas 9:00 sa buntag samtang ang 29-anyos nga biktima nagkapuliki sa pag-atiman sa iyang mga kustomer. Gibutang sa biktima ang iyang pitaka sa kilid sa iyang gibarugan.
Naniid diay ang suspek ug sa dihang nakakita og higayon nga nalingaw ang tindera, daling gikuha ni Fernandez ang pitaka nga adunay sulod nga P4,800 ug mga importante nga ID, dayon sibat palayo sa dapit.
Ulahi na nga nakabantay ang biktima ug igo na lang sa pagsiyagit, apan wa manumbaling ang suspek ug nisutoy hinuon og dagan./ JDG