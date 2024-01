Mihalok sa babaye atol sa Sinulog party sa uptown, gitabanga’g kulata

Nabalhug sa Abellana Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO) ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga giingong mentally challenged human kalit nga nihalok lips sa usa ka dalaga atol sa party sa Baseline sa uptown, dakbayan sa Sugbo, pasado ala 1 sa kaadlawon, sa Lunes, Enero 22, 2024.

Ang suspek gitago sa ngan nga ‘John Lloyd’, taga dakbayan sa Sugbo, nabun-og sa kalawasan ug nawong sa dihang gitabangan og kulata sa mga batan-on nga naglingaw-lingaw sa ma­ong dapit.

Matod ni Police Captain Mark Don Alfred Leanza, hepe sa Abellana Police Station, nakainom, matod pa, ang suspek sa Baseline ug duna siyay nakitang babaye nga iyang nagustohan.

Sa dihang iya kining giduol ug gihagkan sa ngabil, giingong wala siya magtuo nga makakita ang uyab hinungdan nga gisumbag siya sa makadaghang mga higayon.

Ningsunod usab ang laing mga batan-ong lalaki nga kauban sa grupo sa pagsumbag.

Gidakop si John Lloyd ug gidala sa police station apan ang kabanay sa suspek nipahibawo sa kapulisan sa Abellana Police Station nga duna kini problema sa pangisip.

“Ingon siya (suspect) nga naibog daw siya sa female nga victim that’s why he kissed the victim. Unfortunately the crowd wasn’t happy on what he did and also the boyfriend nga kauban sa babaye nga gi-kiss mao to nga gitabangan sa crowd ang suspect,” matod ni Leanza hinungdan sa pagtubag sa kapulisan sa maong alarma.

Subay niini, ilang ipahiling sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) ang suspek.

Kon masuta nga duna kini sakit sa pangisip, posibling mahimo’ng buhian ug makalingkawas sa kasong acts of lasciviousness.

Nagpaabot usab ang Abellana Police Station sa biktima kon idayon ba og file ang kaso ngadto sa korte.

Kahinumdoman, human sa Sinulog sa SRP, daghang mga batan-on ang nagtapok sa mga bar ug ubang imnanan sa General Maxilom Ave. o dapit sa uptown area sa dakbayan aron pagpadayon sa ilang kalingawan sa kapistahan.

Hinuon, daghang mga polis ang gipangdestino sa naasoy nga dapit.