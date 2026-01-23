Mihayag ang pagbalik ni Slaughter sa PBA

Nihayag na ang pagbalik sa higanteng si Greg Slaughter sa Philippine Basketball Association (PBA).
Kini human gikompirmar sa mismong tag-iya sa Titan Ultra Giant Risers nga si Bryann Calantoc nga girekomendar sa iyang coaching staff nga buhion og balik ang ilang pakignegusasyon sa 7-footer nga produkto sa University of the Visayas (UV) Green Lancers sa Sugbo.
Matod ni Calantoc nga ilang nasuta sa labing una nilang komperensya sa PBA nga naglisod sila sa ilawom nga bahin gumikan kay wala sila’y dakong magduduwa nga kasaligan.
“Well, we’re looking at the possibility of activating Slaughter for our next conference, hopefully the negotiations turn out positive this time,” matod ni Calantoc, nga napatik sa www.spin.ph.
Naangkon sa Giant Risers ang katungod kang Slaughter human nila napalit ang prangkisa sa North Port Batang Pier.
Apan wala molampos ang inisyal nilang pagpakignegusayon sa kanhi No. 1 overall pick. / ESL