Mihimakak nagsugo alang sa people’s initiative

Gihimakak ni House Speaker Martin Romualdez niadtong Lunes, Enero 22, 2024, nga nipagawas siya og kamanduan sa iyang mga kaubang magbabalaud sa pagtigom og mga pirma alang sa people’s initiative for charter change (cha-cha).

Sa pakighinabi sa mga tigbalita, si Romualdez nihimakak sa pangangkon ni Senador Ronald dela Rosa nga iyang gimandoan ang mga sakop sa House of Representatives sa paghimo sa signature campaign, nga nagtinguha sa pag-amendar sa 1987 Constitution.

“I don’t know what he’s talking about. He has not mentioned any congressman,” matod ni Romualdez. “No orders,” dugang niya.

Si Dela Rosa niingon nga ang impormasyon gikan sa usa ka kongresista nga wa niya nganli.

Si Dela Rosa niingon nga sa Davao City, kadtong mopirma sa people’s initiative forms hatagan og claim stub ug makadawat og mokabat sa P3,000.

Siya niingon nga ang claim stub gikan sa mga “kongresista,” apan si Dela Rosa niingon nga sila si Davao City Representatives Paolo Duterte ug Isidro Ungab way apil nila.

“Many congressmen are saying they were just ordered by the leadership,” matod ni Dela Rosa.

Niadtong Disyembre, si Romualdez niingon nga ang 2024 mao ang hustong panahon alang sa Cha-cha, niingon nga ang ubos nga chamber gusto nga molusad og people’s initiative aron madeterminar kon unsaon nila pagbotar ang pag-amendar sa 1987 Constitution.

Sa Senado, si Senate President Juan Miguel Zubiri niingon nga maghimo sila og manifesto nga nagsalikway sa people’s initiative alang sa Cha-cha.

Sa sayo pa, gimandoan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Senado nga mangulo sa pagpahigayon sa review sa mga probisyon sa ekonomiya sa Konstitusyon taliwala sa inisyatiba sa katawhan.

Si Zubiri miingon nga si Marcos miuyon kanila nga ang mga sugyot ubos sa people’s initiative “sobra ka divisive” kun makabahinbahin sa katawhan. (TPM sa SunStar Philipines)