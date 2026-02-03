Mihingala’g b*ring sa socmed, gidakop

Nag-post sa social media sa pulong napusasan human nalutsan og warrant of arrest sa kasong 3 counts sa cyber libel alas 2:30 sa hapon, Lunes, Pebrero 2, 2026, sa Brgy. Canbanua, Lungsod sa Argao.
Si Anthony Sanchez Gesoro, 33, technician adunay kapuyo taga Brgy. Conalum, Lungsod sa Argao gitanggong sa Argao Police Station samtang gihikay iyang piyansa nga tag P48,000 kada usa sa tulo ka counts cyber libel.
Ang Tracker Team sa Argao Municipal Police Station ni-serve sa Warrant of Arrest sa 3 counts Cyber Libel ubos sa Sec.4(c)(4) of RPC nga giisyu ni Judge Mundlyn Geonzon Misal-Martin, sa RTC Seventh Judicial Region, Branch 65.
Si Gesoro nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, hugtanong nanghimakak sa pasangil.
Matod pa niya nga wala siya mo-mention sa pangalan sa kapuyo sa iyang manghod.
Apan naglibog siya nganong gipasakaan siya og kasong cyber libel.
Sumala niya nga ang iyang inahan, amahan, ug igsuon gipatawag sa barangay sa kapuyong babaye sa iyang manghod niadtong Mayo.
Nagkaaway sila human gusto sa iyang inahan, amahan, ug igsuon nga papahawaon sa ilang panimalay ang kapuyo sa iyang usa ka manghod.
Kini tungod kay kanunay nga mag-away sa iyang igsuon. Ang kapuyo sa iyang manghod giingong hilabihang kamaldita.
Halos silang tanan gikontrahan niiini.
“Siyempre milaban ko sa akong ginikanan, si Mama masakiton! Mao nga pabor mi nga nibalhin nang bayhana aron mawala ang samok uban sa akong igsuon,” dugang ni Sanchez.
Giangkon niini nga sa iyang FB post sa miaging tuig, daghang mga bating pulong pasumbingay pero walay gi-mention nga pangalan.
Aduna sab siyay post nga nikumentaryo ang maldita nga kapuyo sa iyang manghod.
Bisan dili kini maoy pasabot, kay para sa silingang libakira.
Gipasabot niini nga nagtuo kining maldita nga kapuyo sa iyang manghod nga siya tanan pasabot sa post.
Sanglit naka-post sab siya giawhag niya pero wa gi-mention ang pangalan nga mopahawa sa ilang panimalay kay maoy nagdalag gubot .
Wala sab siya mohingalan niini og “bur_kat” nga gituohan sa maldita.
“Akong post kay moundang na ko sa pagkabuotan! Mobalhin nako sa pagpa “mur_kat,” sumala ni Sanchez.
Pero wala kini magpasabot ang kapuyo sa iyang manghod.
Sumala pa niya nga napriso siya sa walay hinungdan sa sayop nga pasangil.
Bisan kon gi-screenshot sa malditang reklamante, iyang giklaro nga dili kini maoy gipasabot hinungdan nga naglibog siya nga nalutsan og warrant. / GPL