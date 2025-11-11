Mihingalan og ‘kawatan’ sa silingan nalutsa’g warrant

Gidakop ang usa ka lalaki nga nitawag og ‘kawatan’ sa iyang silingan human nalutsan og bench warrant sa kasong oral defamation sa giumol nga tracker team sa Naga City Police Station alas 12:45 sa udto, Lunes, Nobiyembre 10, 2025, sa South Población, Dakbayan sa Naga.
Ang nalutsan og warrant of arrest mao si alyas Benny, 48, taga Purok Riverside, Barangay Cogon sa Siyudad sa Naga.
Ang sala ni Judge Fritz Ritchie Navarro Avila, Presiding Judge sa Municipal Trial Court in Cities, 7th Judicial Region sa Naga ang niisyu sa bench warrant of arrest sa kasong Light Oral Defamation pinetsahan niadtong Nobiyembre 3, 2025, nga dunay P3,000 nga gitugot nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Verniño Noserale ang hepe sa NCPS nga human nila madawat ang kamanduan sa korte ila dayon nga gipangita ang akusado pinaagi sa giumol nga tracker team hangtod nga nadakpan.
Una na nga gipasakaan og kasong light oral defamation ang akusado sa iyang silingan nga si alyas George human siya singgiti nga “Kawatan ka.”
Si George nipasaka og kaso sa Barangay Cogon sa Naga apan mopatim-aw ang akusado sa husay. / AYB