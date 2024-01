‘Mihinol’ sa menor, sikop

Nasikop ang usa ka 52 anyos nga lalaki human gi­ingong nanghinol sa usa ka 8 anyos nga batang babaye niadtong Martes, Enero 23, 2024.

Ang suspek (ngan gipug­ngan ning mantalaan samtang wa pa makuha ang iyang habig), minyo, way trabaho, nagpuyo sa Sunset Drive, Barangay Lahug, dakbayan sa Sugbo.

Si Police Major Romeo Caacoy Jr., hepe sa Mabolo Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO), uban sa iyang mga sakop ug mga barangay tanod sa Lahug, mao ang ningsikop sa suspek.

Kini human ang inahan sa bata nangayo og panabang sa mga barangay tanod tungod sa sumbong sa iyang anak hinungdan nga sila ningtawag sa kapulisan.

Sumala sa bata, gihikap sa suspek ang iyang kinatawo.

Sa pagkakaron, ang suspek gibalhog sa Mabolo Police Station detention cell samtang giandam ang kasong acts of lasciviousness ubos sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.