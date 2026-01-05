Mihulga nga patyon iyang kanhi uyab kay di makig-uli, gidakop

Naposasan ang usa ka 41-anyos nga ulitawo human matod pa nanghulga sa iyang ex-girlfriend nga patyon kay dili na makigbalik kaniya alas 9 sa gabii, Dominggo, Enero 4, 2026, sa Barangay Yati, Lungsod sa Liloan.
Ang suspek nga si alyas Jay-r, construction worker nga taga Barangay Cansaga, Lungsod sa Consolacion, gitanggong sa Liloan Police Station samtang mag-atubang og kasong Grave Threats.
Gireklamo siya sa iyang kanhi uyab nga si alyas Ellen, 40 anyos.
Matod ni Ellen nga gihasi sila ug gihulgang patyon uban sa iyang pamilya kon dili makig-uli kaniya.
Ang mga personnel sa Liloan Police Station daling niresponde sa lugar human nangayo og pakitabang ang biktima.
Ang suspek gihulagway nga hubog kaayo atol sa hitabo.
Sa iyang kalagot nga wala siya atubanga sa iyang kanhi uyab, nanghulga siya og mismo ang amahan ug ang igsuon nga lalaki sa biktima saksi sa gihimo ni Jay-r.
Si Jay-r nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, nipadayag nga wala siyay nahinumdoman nga gihulga niya iyang kanhi uyab uban sa pamilya.
“Wala oy, ambot lang pwerti man nakong huboga! Basin nakasulti ko pero dili ko makahinumdom,” sumala niya.
Apan iyang giangkon nga naglisod siya pagdawat sa desisyon ni Ellen sanglit pito na sila ka tuig nga nagkauyab.
Matod niya nga gi-block na siya ni Ellen sa FB niini niadtong Dominggo sa buntag.
Sumala ni Ellen nga nasakpan siya sa iyang anak nga nagsige og tawag kang Jay-r.
Dakong supak ang iyang anak hinungdan nga nakahukom siya nga tapuson na ang ilang relasyon.
Sumala ni Jay-r nga gimahal gihapon niya si Ellen.
Samtang nangayo og pasaylo, naglaom si Jay-r nga magkauli gihapon sila ni Ellen.
Andam niyang serbisyohan ang iyang kaso. / GPL