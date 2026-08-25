Miikyas gikan sa mga armado milayat sa atop, gipusil; angol

Napusilan sa paa ug tiil ang 20-anyos nga lalaki human gipauwanan og bala sulod sa iyang kwarto sa Sityo Lawis, Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 4 sa kaadlawon niadtong Agusto 25, 2026.
Ang biktima gitago sa pangalan nga Chris, e-bike driver, dunay live-in partner, nagpuyo sa maong dapit.
Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station, upat ka tawo ang nisaka sa gipuy-an sa biktima ug gipusil siya sa makadaghang higayon.
Maayo na lang nga nakaambak siya agi sa bintana.
Sa pakisusi sa dapit, usa ka saksi nga igsuon sa live-in partner sa biktima ang nahinabi sa Superbalita Cebu ug nisaysay sa maong panghitabo.
Matod sa saksi, moabot sa unom ka armadong lalaki ang nisaka sa maong balay.
Tulo ka andana ang maong balay nga gipanag-iya sa kapuyo sa biktima.
Ang bikitma anaa sa usa ka kwarto sa ikaduhang andana apan wala dayon matultoli sa mga suspek.
Matod sa saksi, nisaka ang mga lalaki nga adunay tabon sa ilang mga nawong ngadto sa ikatulong andana ug nanulod sa mga kwarto, ug gikawat pa ang mga cellphone sa usa sa mga nag-abang.
Nakabantay si Chris sa dihang adunay kusog nga nituktok ang ilang kwarto ug gipugos ang pultahan sa pag-abli.
Dali nga nibangon ang biktima ug giablihan ang sliding window dayon ambak ug natugpa sa atop sa silingan.
Apan didto siya gipusil sa makadaghang higayon.
Matod ni Barangay Pasil Captain Francisco De Gracia Jr., giila nga badlungon sa ilang lugar ang maong biktima ug ilang nasayran nga lider siya sa usa ka grupo sa mga batan-on.
Gitan-aw nga anggulo ang posibleng kalambigitan sa ilegal nga drugas sanglit nadakpan na ang biktima niadtong Marso 2026. / Dugang taho gikan ni ABC