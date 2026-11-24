Patay ang 23-anyos nga ulitawo dihang aksidenteng nakuryentehan samtang nipalit og bino sa usa ka tindahan sa Marina Beach, Barangay Calero, Liloan niadtong alas 10 sa buntag sa Dominggo, Nobiyembre 22, 2026.
Ang biktima mao si Jesler Bitoon Etang, factory worker ug residente sa Purok Kamunggay, Sityo Dapdap, Barangay Catarman, Liloan.
Gidala siya sa Eversley Childs Sanitarium and General Hospital sa Mandaue City apan gideklarar nga dead on arrival.
Matod ni Police Staff Sergeant Nathaniel Ramoneda, imbestigador sa Liloan Police Station, nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nangaligo sa public beach ang biktima ug iyang higala sa wala pa nahitabo ang insidente.
Nipalit og ilimnong makahubog ang biktima sa usa ka tindahan sa maong lugar.
Apan anaa sa taas nga estante ang bino, og dili maabot sa tindera ang maong botelya sa ilimnon, hinungdan nga ang biktima na lang ang nikab-ot.
Nakurat ang tindera sa dihang kalit nga nikirig ug nawad-an og panimuot si Etang.
Dali nga nakapanawag sa mga personnel sa Emergency Rescue Team nga maoy nidala sa maong lalaki ngadto sa tambalanan.
Gipasabot ni Ramoneda nga posible’ng nahikapan sa biktima sa kable sa kuryente nga anaa sa ibabaw sa estante hinungdan sa iyang pagkakuryente.
Namatikdan sab ang samad sa wala niyang kumagko sa tiil nga gihulagway nga daw nibuto nga posible’ng resulta sa pagkakuryente.
Gibutyag sa kapulisan nga kombinsido ang pamilya nga walay foul play sa pagkamatay sa biktima, hinungdan nga wala na nila gipa-autopsy ang patay nga lawas. / GPL