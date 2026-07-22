Mikawat sa 3 ka cellphone sa beachgoers, nagukdan

Napakyas ang 31-anyos nga lalaki sa iyang plano nga maangkon ang tulo ka cellphone gikan sa mga batan-ong nangaligo sa dagat human siya nadakpan sa mga biktima ug mga residente sa Barangay Cabiangon, Pinamungajan, Cebu, alas 5:30 sa hapon niadtong Hulyo 20, 2026.
Ang suspek nailhang si alyas Edie, residente sa Sityo Nabuntoran, Barangay Kawasan, Aloguinsan, Cebu.
Ang mga biktima mao ang maghigala nga sila si alyas Francis, 20; Jerry, 19; ug Mike, 23, nga parehong residente sa Purok 10, Barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
Sumala sa imbestigasyon sa Pinamungajan Police Station, naligo sa dagat ang mga biktima ug gipahimuslan sa suspek ang higayon pinaagi sa pagkuha sa ilang itom nga bag nga gibitay sa usa ka punuan sa bakhaw.
Sulod niini ang tulo ka cellphone nga lainlain og brand nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga P33,000.
Apan nagukdan ang suspek sa mga biktima uban sa tabang sa mga residente hinungdan nga nadakpan. / JDG