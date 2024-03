Mike, Gwen giawhag nga magsultihanay sa CBRT

Giawhag ang Cebu City Government ug Cebu Provincial Government nga husayon ang wa pagsinabtanay sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT), kay mahimo’ng moresulta kini sa kahasol sa mayoriya sa mga Sugboanon kon kini mahimong legal standoff.

Si Cebu City Councilor Nestor Archival, atol sa Openline News Program niadtong Marso 12, 2024, nibarug sa iyang resolusyon nga gipasar atol sa bag-o lang nga regular session niadtong Marso 6, alang sa Cebu City Government pinaagi kang Mayor Michael Rama ug Cebu Provincial Government ubos ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa paglingkod ug hisgutan ang praktikal nga solusyon alang sa nagpadayon nga CBRT project sa bahin sa Osmeña Boulevard nga naapektuhan sa cease-and-desist order sa naulahi.

Ang minority floor leader sa Konseho niingon nga kon dili mokompromiso ang duha ka mga lider ug ipasaka ang kaso ngadto sa korte, ang mga Sugboanon maoy mag-antos.

“Kon mag-standoff ni, unya maabot ang ting-uwan, unya naay daghang lungag diha, there will be some accidents diha nga mahitabo. Kinsa man ang mabasol diha, diba ang duha gihapon ka institution?”matod ni Archival.

Matod niya nga ang CBRT gidesinyo aron mamenosan ang kalisod sa pagbiyahe sa mga lumolupyo sa dakbayan gikan sa Barangay Bulacao ug Talamban ug aron sila makatagamtam ug hapsay ug hamugaway nga pampublikong transportasyon, ilabina niadtong dili makaabot sa pagpalit og pribadong sakyanan.

Si Archival nailhan nga kaalyado ni kanhi mayor Tomas Osmeña, kinsa giisip nga utok sa proyekto sa CBRT. Kabahin usab siya sa team nga nagkonsepto niini.

Apan si Rama, niadtong Huwebes, Marso 7, nidumili sa pagpakigkita kang Garcia aron hisgutan ang proyekto, subling niinsister sa iyang tinguha nga pasakaan og kaso ang mga opisyal nga nanawagan sa pagpahunong sa proyekto.

“Why will I have to sit down? They should know where they are. That’s a matter of territory,” matod ni Rama niadtong Biyernes, Marso 8, 2024.

Sa pagdumili sa mayor, si Archival niingon nga nagplano siya nga mosumitir og laing resolusyon, nga nagsubli sa una niyang panawagan alang sa dayalogo tali sa duha ka local government unit,” ingon ni Archival./EHP