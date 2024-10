Mike Rama, Jonas Cortes nakakuha'g TRO gikan sa SC

Nagpadayon nga balido ang mga kandidatura ni dismissed Cebu City mayor Michael Rama ug Mandaue City Mayor Jonas Cortes, kinsa nagtinguha nga magpapili pag-usab, human ang Korte Suprema (SC) nihatag sa duha ka mga opisyal og temporary restraining order (TRO).

Ang SC nihatag og TRO pabor sa petisyon nilang Rama ug Cortes batok sa Commission on Elections (Comelec) resolution, nga nagmando sa dinaliang diskwalipikasyon sa mga opisyal sa pagdagan sa Mayo 2025 nga eleksyon nunot sa perpetual disqualification penalty gikan sa Office of the Ombudsman.

“The Court ordered that the cases be consolidated. It also issued a temporary restraining order against the Comelec, which was ordered to comment on the petitions within a non-extendible period of 10 days from receipt of notice,” matod sa SC atol sa press briefing sa Martes, Oktubre 22, 2024.

Gipahunong sa TRO ang pagpatuman sa Comelec resolution 11044-A, pinetsahan og Septiyembre 4, nga nagmando sa pagkanselar dayon sa tanang certificates of candidacy (COCs) sa bisan kinsang kandidato nga adunay disqualification penalty gikan sa Ombudsman.

Niadtong Oktubre 7, si Rama nisang-at og petition for certiorari and prohibition, samtang si Cortes nisang-at sa samang petisyon dugang sa injunction atubangan sa SC niadtong Oktubre 9.

Ang labaw nga hukmanan mimando usab sa pagkonsolida sa susamang petisyon uban ni kanhi Albay gobernador Noel Rosal.

Niadtong Martes, si Rama nagkanayon sa Facebook post pipila ka minuto human sa pag-post sa SC press briefer , “Tuloy ang laban!”

Nagpasalamat si Cortes sa hukom samtang ang SC nagsuporta sa mga demokratikong prinsipyo ug legal nga proseso.

“Upholding the rule of law and the Constitution is the cornerstone of our democracy, and we are grateful to the Supreme Court for reaffirming these values,” matod ni Cortes.

Si Comelec 7 Director Francisco Pobe nitug-an sa SunStar Cebu pinaagi sa text message niadtong Martes nga balido gihapon ang COC nila ni Rama ug Cortes hangtod karon.

“The TRO simply implied to stay on hold the Comelec from doing any action on their COCs for a certain period of time,” dugang Pobe.

Si Comelec Chairman George Garcia miingon nga ang tanang desisyon sa Ombudsman nga naglambigit sa mga political aspirants sa Mayo 2025 nga eleksyon ipatuman dayon, bisan pa sa posibilidad nga mausab unya.

Niadtong Oktubre 3, nag-viral online ang mga kopya sa desisyon sa Ombudsman nga nagtaktak kang Rama sa katungdanan ug kanunay nga pag-disqualify kaniya sa paghupot og bisan unsang pampublikong katungdanan tungod sa nepotism conviction.

Sa samang adlaw, gi-dismiss usab si Cortes tungod sa pagtugot nga maka-operate ang usa ka unpermitted cement batching plant sa Mandaue.

Ang posisyon ni Rama gipulihan ni Mayor Raymond Alvin Garcia, samtang si Cortes gipulihan sa iyang bise mayor nga si Glenn Bercede. / EHP / CAV / JPS