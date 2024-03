Mikulit na sab og history si Curry

Niposte na sab og rekord si Stephen Curry atol sa dakong kadaugan sa hosts Golden State Warriors batok sa Memphis Grizzlies, 137-116, ning Huwebes, Marso 21, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ning sangkaa, nakaabot na sab og 300 ka three-pointers si Curry sa usa ka season nga iyang nabuhat sa ikalima na nga higayon, labing daghan sa kasaysayan sa NBA.

Ang all-time three-point leader niamot og 14 puntos sa kadaugan nga gilangkuban og upat ka three-pointers.

“He gonna do it again next year. I’m not surprised,” matod sa kauban ni Curry nga si Chris Paul. “It’s easy for him, he shoots the life out of the ball, takes care of his body.”

Pito ka mga magduduwa sa Warriors ang ningmugna og dobleng numero nga puntos hinungdan nga nigaan ang obligasyon ni Curry sa opensa.

Gipangulohan ni Jonathan Kuminga ang Warriors pinaaagi sa iyang 26 puntos, niamot og 23 puntos si Klay Thompon samtang nihatag og 22 puntos si Andrew Wiggins.

Si Paul nitampo 12 puntos ug season-best 14 ka assists.

Ning sangkaa, nakamugna og 43 assists ang Warriors sa kinatibuk-an. Mao kini ang ika-30 nga duwa nga nakaabot og 30 ka assists o labaw pa ang Warriors isip usa ka puwersa.

“It was a fun game to watch,” matod ni Warriors coach Steve Kerr kabahin sa ilang assists hilabi sa nahimo ni Paul.

Ang Grizzlies gipangulohan ni GG Jackson II pinaagi sa iyang 35 puntos, nidugang og 28 puntos si Jaren Jackson Jr. samtang nitunol og 27 puntos si Santi Aldama. / AP