Mikulit na sab og history si Lebron

Nikulit na sab og kasaysayan si LeBron James human siya nakamugna og triple-double sa dakong kadaugan sa host Los Angeles Lakers batok sa Dallas Mavericks, 124-104, kagahapon, Biyernes, Pebrero 13, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa iyang pagmugna og 28 puntos, 12 assists, ug 10 rebounds, si James nahimong labing edaran nga nakatali og triple-double sa kasaysayan. Nahimo kini sa kanhi four-time MVP sa edad nga 41 anyos ug 44 ka adlaw.
Nabuak ni James ang rekord ni legendary Karl Malone kinsa nakamugna og triple-double sa edad nga 40 anyos ug 127 ka adlaw dihang nagduwa pa sab kini sa Lakers kaniadto.
Nakompleto ni James ang labing ulahi niyang triple-double dihang nalangkat niya ang iyang katapusan ug ika-10 nga rebound sa nahabiling 2:06 minutos ug human niini, nag-standing ovation ang mga dumadapig sa Lakers nga natapok sa Crypto.com Arena.
Katapusang nakarehistro og triple-double si James niadto pang Pebrero 1, 2025, batok sa New York Knicks.
Sa kinatibuk-an, mao kini ang ika-123 nga triple-double ni James, ikalima sa labing daghang nahimo sa usa ka magduduwa sa kasaysayan sa NBA.
Human siya nakapalta’g duwa atol sa dakong kapildihan sa Lakers batok sa San Antonio Spurs, 108-136, niadtong Miyerkules, Pebrero 11, agresibo ug aktibo si James gikan pa lang sa sinugdanan batok sa Mavericks.
Pagkahuman pa lang sa 1st quarter, nakamugna na og 14 puntos si James kinsa tataw nga naninguha og maayo aron makatabang sa pagtapak sa dakong haw-ang nga nabiyaan ni Luka Doncic kinsa nakapalta og upat ka sunodsunod nga duwa tungod sa iyang angol (mild hamstring strain).
Si Rui Hachimura nidugang og 21 puntos samtang niamot og 18 puntos si Austin Reaves alang sa Lakers.
Ning sangkaa, wala niduwa ang pambatong rookie sa Mavericks nga si Cooper Flagg kinsa gipaubos sa MRI human siya nakasinati og angol (left midfoot sprain) sa niaging duwa sa Mavericks. / Gikan sa wires