Mikulit na sab si Eala og history

Nikulit na sab og kasaysayan si Filipina tennis star Alex Eala human niya gipakaging si 14th seed Clara Tauson sa Denmark human sa tulo ka sets nga niagi og tie-break sa 1st round sa US Open women’s singles main draw sa Lunes sa kadlawon, Agusto 25, 2025, sa New York.
Ang 20 anyos nga si Eala mao ang labing unang Pinay nga nakarehistro og daog sa usa ka prestihiyusong Grand Slam tennis tournament.
Ang US Open maoy usa sa upat ka Grand Slam tennis tournaments sa kalibutan kauban ang Australian Open, French Open (Roland Garros), ug Wimbledon.
Si Eala, kinsa natagak sa No. 70 gikan sa No. 56 sa labing ulahing nigawas nga world rankings sa Women’s Tennis Association (WTA), nipakita og grabeng determinasyon sa pagpukan sa mas inilog niyang kontra.
Sa 1st set, gipakita na ni Eala ang iyang kaandam ug gilupig niya si Tauson, 6-3, apan bangis nga nibawos ang Danish player sa 2nd set, 6-2.
Nag-ung-ong na unta si Eala sa pultahan sa kapakyasan dihang nalubong siya ni Tauson sa 3rd set, 5-1.
Apan wala mawad-i si Eala sa paglaom ug ninggukod kini aron angkunon ang kadaugan sa deciding set, 7-6, diin nidaog siya sa tie-break, 13-11.
Human sa iyang makutas nga kadaugan, nakahigda si Eala sa korte nga puno sa kalipay.
“I had to dig deep, mentally and physically. I’m just so happy to take this win,” matod ni Eala sa post-match interview nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Sa laing bahin, nagpadangat dayon og congratulatory message pinaagi sa social media ang presidente sa Pilipinas nga si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kang Eala.
“Congratulations, Alex Eala! Kasama mo ang buong Pilipinas sa bawat laban mo. Sama-sama naming isisigaw sa mundo ang galing ng Pilipino!” mensahe ni Marcos sa iyang Instagram story nga adunay pakapin hashtags nga #USOpen aug #HerStory.
Sa 2nd round, kontrahon ni Eala ang modaog sa 1st round match tali nila ni Cristina Bucsa sa Spain ug Claire Liu sa US. / ESL