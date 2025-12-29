Milaban sa away sa anak nagpabuto og armas, sikop

Nalandig sa prisohan ang usa ka 38-anyos nga amahan human nakigsumbagay ug nagpabuto og armas tungod matod pa sa away sa iyang anak ngadto sa laing bata sa may Sityo Curva, Barangay San Vicente, Lungsod sa Liloan niadtong Dominggo, Disyembre 28, 2025.
Giila ang suspek nga si alyas Ar-ar, usa ka mekaniko, minyo ug nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Base sa imbestigasyon, ang amahan sa laing bata nga si alyas Mario, nga usa usab ka mekaniko, nikomprontasi sa inahan ni Ar-ar mahitungod sa nahitabong away sa iyang anak ug ang apo sa nauna.
Apan giingong nakadungog si Ar-ar sa ilang panaglalis ug gisumbag sa apapangig si Mario nga nisangko sa init nga panag-away sa duha ka mag-amahan.
Giingong nikuha og armas si Ar-ar ug iya kining gipabuto.
Apan laing duha ka mekaniko ang nitabang sa pag-ilog sa maong armas gikan ni Ar-ar, kansang amahan niapil og ilog sa armas hangtod nga iyang nakuha.
Ang amahan nisuway og sibat apan gigukod kini sa laing duha ka mekaniko og nabawi ang armas.
Nasayran nga wala nakapakita og mga dokumento sa armas si Ar-ar hinungdan nga gidala sa presinto sa Liloan Police Station. / JDG