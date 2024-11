‘Milabay’ sa babaye nadakpan

Nababagan sa mga sakop sa Mambaling Police Station uban sa Consolacion Police ang sakyanan nga maoy gikargahan niadtong patayng lawas sa babaye nga gilabay sa South Road Property habig sa Mambaling, Cebu City.

Nadakpan ang drayber sa de pasayroan nga multicab nga naila nga si Jason Cullamat, 30, minyo, taga Lungsod sa Barili nga namasada, hapon sa Miyerkules, Nobiyembre 21.

Na-intercept ang de pasayroan nga Suzuki Multicab nga nagdala og plate number GXF 570 sa Lungsod sa Consolacion.

Matod ni Police Major Efren Diaz Jr., hepe sa Mambaling Police Station nga ilang nasundan ang sakyanan sa Consolacion hinungdan ila ning gipara.

Sa dihang gisusi sa mga polis makita nga adunay mga lama sa dugo ang luyo nga bahin sa multicab ingon man sa front seat.

Sa dihang gihiling ang clutch bag sa suspek nakuha ang duha ka gagmay nga pakete sa gituohang shabu ug upat ka grapa sa lana.

“Una may CCTV na tayo sa sasakyan kung ano ang rota nito kaya hinanap natin mula pa kahapon hanggang nakita natin sya na namamasada, nung nakita na natin ang mga dugo sa driver side at duon sa likuran positive na tayo na ito na talaga ang gumawa ng krimen, pero patuloy parin ang investigation natin kung may kasama ba sya,” matod ni Police Major Diaz.

Samtang ang biktima nga giila sa iyang kabanay mao si Neca Denise Lagria, 22, dalaga, taga Sitio Silot, Purok Kalubihan Barangay Yati, Lungsod sa Liloan nga trabahante sa usa ka restaurant sa Mandaue City.

Ang amahan ni Lagria positibo nga miila sa maong multicab kay sa dihang iyang gihatod ug gipasakay ang iyang anak nakita niya ang dagway sa suspetsado sa dihang mi lingi kini.

Gani dunay laing pasahero niadtong tungora nga maoy hinungdan nga wa ra siya mabalaka.

“Nalipay ko sir nga nadakpan na gyud ang nagpatay sa akung anak, mao gyud nang sakyanana sir kay ako may nagpasakay niya unya nakita nako ang driver kay nilingi man na siya,” matod pa sa amahan.

Hugtanon nga gipanghimakak ni Jason Cullamat nga siya ang naghimo sa krimen kay matod niya didto siya sa Lungsod sa Barili atol sa hitabo.

Apan aduna siyay gitudlo nga laing tawo nga maoy nag maneho sa iyang multicab apan wala lang una kini gibutyag sa mga polis.

Sa susamang kalambuan, giila si Lagria sa iyang mga paryente nga miduaw sa punerarya diin gidala ang iyang lawas human mapalgi niadtong kadlawon sa Martes, Nobiyembre 19, 2024 habig sa Barangay Mambaling, Cebu City. sa dakbayan sa Sugbo.

PAINGON MO-DUTY

Matod sa bayaw ni Lagria nga ug sa iyang ig-agaw nga nangadlawon nga milakaw ang biktima kay siya ang opening sa restaurant nga iyang gitrabahoan apan sa dili pa sila mangabli mag-meeting pa sila uban sa ilang management.

Nagpahatod pa kini sa iyang amahan sa eskina sa Yati sa lungsod sa Liloan aron mosakay na usab og PUJ paingon sa dakbayan sa Mandaue.

Nianang pagkabuntag nakabalita ang kabanay sa DyHP nga adunay babaye nga wala mailhi ang napalgan nga patay na sa SRP ug sa ilang pag tan-aw sa Facebook Live mihaom kini sa hitsura ni Neca apan wala lang nila kini panumbalinga.

Pagkagabii natingala na ang ginikanan ni Neca kay wala kini mouli hangtod nga ilang gitawgan ang cellular phone niini apan dili na kini makontak.

Nanawag pa sila sa restaurant nga gitrabahoan niini ug mibutyag ang mga kauban sa trabaho nga wala mo-duty ang biktima sukad sa kaadlawon.

Hinungdan nga sila nabalaka pag ayo sa sitwasyon sa ilang kamanghurang anak nga tungod ani ilang gi review ang post sa social media sa DyHP ug ilang naklaro sa usa ka video nga napalgan sa SRP mao gyud si Neca.

Usa sa ilang natandi ang awom sa simod sa biktima ug ang pamanit nga pution nga mao gyud sa dagway ni Neca.

“Naay balita anang pagka buntag pero wala ra namo kay naa sa among hunahuna ni trabaho man siya mao to wala ra namo, then nay balita ron sa DyHP mao to niduol ang ig-agaw niya nga tan-awa ang nawong kay murag si Denise gyud ni, nya blurred man ang kuan... mao to wala mi mituo kay basin pareho lang og nawong dayon naa may usa ka picture nga klaro gyud kaayo mao to among na confirm nga siya gyud,” matod ni Jerson Dag-uman, bayaw.

Ang ig-agaw sa biktima nga si Jnypher Noval mibutyag nga wala sila makahibawo nga dunay hulga sa kinabuhi ang biktima.

“Wala man kay kana siya kuan man gud na siyag baba mo estorya gyud na siya namo ba, bisan kinsa sa among kaliwat open gyud kaayo na siya, wala mi kuan gud kanang death threat kanang gi hulga-hulgaan siya wala man,” matod ni Jnypher Noval.

Ang maguwang sa biktima nga nagdumili sa pagpaila nanghinaot nga makakita og hustisya sa kamatayon sa ilang kamanghurang igsuon.

“Sa nanghilabot sa akung manghod nga unta ma konsensya lang unta ka ug magpakita ka nga imong gihilabtan ang akung manghod nga mo surrender lang gyud unta ka, para unta naay hustisya ang akung manghod kay bata pa gyud kaayo siya, tinuod badlongon kaayo to among manghod pero dili unta angayan nga ingun ana-on,” matod sa igsuon sa biktima.

CCTV FOOTAGE

Matod ni Police Colonel Antonietto Cañete, hepe sa CCPO nga duna na silay nakuha nga CCTV footage nga motakdo sa pamahayag sa saksi labot sa sakyanan nga gituohang gigamit sa suspetsado.

Una na nga mibutyag ang usa sa mga saksi nga sakop sa Bantay Dagat nga dunay usa ka Sport Utility Vehicle ang iyang nakita nga mihunong sa dapit ug ang sakay niini dunay gilabay sa dagat. /