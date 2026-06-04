Milapas sa pikas lane, nabanggaan patay

Patay ang motorista human nabangga sa Isuzu Utility truck niadtong alas 4:25 sa hapon, Huwebes, Hunyo 4, 2026, sa National Highway, Barangay Ilihan, Toledo City.
Ang nakalas giila nga si Faustino Macaday Kilag, 49, taga Barangay Poblacion, Toledo City.
Sa imbestigasyon sa Toledo City police station, nasuta nga nagsubay sa managlahing direksyon ang motorsiklo ug ang Isuzu Truck.
Gikan ang biktima sa Barangay Das ug paingon sa Barangay Poblacion, Dakbayan sa Toledo samtang ang truck paingon sa Lungsod sa Pinamungajan.
Apan pag-abot sa maong dapit, nisuway pag-overtake ang motorsiklo sa nag-una nga sakyanan apan nawagtangan og kontrol hinungdan nga nilapas sa pikas lane.
Nabanggaan si Kilag sa trak ug nalabay gikan sa iyang motor. Nadala pa sa Toledo City Hospital ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival.
Ang driver sa trak nga si Jorvic Macan Veloso, 33, taga Barangay Tajao, Lungsod sa Pinamungajan ang kasamtangan nga gikustodiya sa Toledo City Police Station ug giandaman og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide. / AYB