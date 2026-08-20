Milatay sa atop ala-Spiderman, nasikop sa atol sa buy-bust

Niambak sa atop sa usa ka panimalay ug nisuksok sa kisame si alyas Spiderman aron makalikay sa kapulisan, apan nadakpan gihapon atol sa buy-bust alas 2:13 sa hapon niadtong Huwebes, Agusto 19, 2026, sa Barangay Calong-calong, Dakbayan sa Toledo.
Ang suspek giila nga si alyas Oman o Spiderman,”39, ulitawo, residente sa maong barangay.
Nadakpan si Oman sa mga personnel sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police
Station.
Sa direktiba ni Police Lt. Col. Verniño Noserale, hepe sa Toledo City Police Station, nihimo og buy-bust ang mga personnel sa SDEU nga gipangulohan ni Police Capt. Bhen Palogan, human sa pipila ka semana nga pag-monitor kang Spiderman.
Nasubay sa SDEU nga bisan og ikatulong higayon na kini nga napriso si Oman tungod sa kaso sa ilegal nga drugas, nagpadayon gihapon siya sa iyang ilegal nga kalihukan human makagawas sa prisohan.
Human sa nahitabong transaksyon, nakabantay ang suspek sa presensya sa kapulisan ug nisuway
og ikyas.
Abtik nga nisaka si Spiderman sa atop sa usa ka panimalay, gigukod sa kapulisan apan kalit nawala human niambak.
Nakit-an siya nga nisuksok diay sa kisame sa maong panimalay ug na-trap hangtod nga nadakpan.
Narekober gikan sa iyang possession ang lima ka pakete sa gituohang shabu nga nitimbang og 0.56 gramos ug adunay gibanabanang kantidad nga P3,808. / GPL