Milawog sa sawa og mga itoy, gipangita

Gisubay na sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Carmen, Cebu kadtong tag-iya nga nagbuhi og dakong sawa o bitin nga milawog og mga itoy.

Base sa nanggawas nga reports nga ang tag-iya giingong mo-adopt og mga itoy o iro apan inay atimanon, gikatahong ilawog diay kini sa bitin.

Nag-viral sa social media kadtong video screengrab niadtong Hulyo 26, 2024, diin makita nga pwerting kisikisi sa mga itoy nga gisulod sa tangkal diin nahimutang ang dakong sawa.

Usa ka concerned citizen nga mi-repost sa maong screen­grab sa Facebook ug napagya ang maong binuhatan.

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu ngadto ni Carmen Tou­rism Officer Tobias Villamor, Dominggo, Hulyo 28, mipahibawo nga aduna na silay gitahasan nga security personnel ngadto sa Barangay Hagnaya, Carmen aron sa pagpangita sa tag-iya sa maong gitangkal nga bitin.

Matod ni Villamor, nga usa lang ka isolated ang maong kaso ug una pa kining nahitabo sa ilang lungsod.

Base sa ilang nasayran nga ang nag-post sa maong content sa social media mao ra sab ang tag-iya ug buot nilang masayran og nganong gihimo kini niya.

Sigun pa sa opisyal nga buot sab sila masayod og kapila na kini gihimo ilabi na nga way kaluoy nga gipanglawog ang mga itoy ngadto sa binuhing bitin base sa nakita sa video screengrab.

Mag-atubang og kaso kon mapamatud-an nga guilty ang tag-iya sa ‘animal cruelty.’

“If the owner is proven guilty, not just solely based on the video, we will file cases and take legal actions to imprison and penalize the suspect,” dason ni Villamor.

Gidugang niya nga ang Carmen mao ang pinuy-anan sa usa ka adventure park nga ‘nagtipig ug nag-amuma’ sa lain-laing mga espisye sa mga hayop.

Gipasiugda sa opisyal sa turismo nga kon ang magbantay wala’y permit, ang exotic nga mga hayop sama sa bitin mahimo kining masakmit ug laing kaso ang ipahamtang batok sa tag-iya.

Samtang si Annalyn Aizpuru, presidente sa Island Rescue Organization, miingon nga ang maong tag-iya nakalapas sa Republic Act 8485, nga naila usab nga Animal Welfare Act of 1998 nga nagpanalipod sa sa mga hayop.

Nagkanayon si Aizpuru nga ang paglawog og buhi ng airing ug iro usa ka illegal nga binuhatan.

“Many people are pretending to be animal lovers now. We need to seek out why they need two or more puppies in one go. That is already a major red flag,” matod niya.

Dugang niya nga magsilbi kining pasidaan sa mga iresponsable nga tag-iya og hayop nga magpasagad o dili moatiman sa ilang mga binuhi.

“That’s irresponsible, cruel and a crime that could endanger the lives of the animals in the hands of these offenders,” warning ni Aizpuru. / DPC