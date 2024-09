Milayat sa bridge kay ‘itlog sakit’

Usa ka tinun-an sa usa ka pribadong tunghaan sa dakbayan sa Talisay ubos sa Alternative Learning System (AL|S) ang nisuway sa pagkutlo sa iyang kinabuhi pinaagi sa pag-ambak sa taytayan sa dalan M. Velez, Barangay Capitol Site, dakbayan sa Sugbo, ala 1 sa kaadlawon, Lunes, Septiyembre 9, 2024.

Ang biktima giila sa alyas nga ‘Daniel’, 19, residente sa dalan V. Rama, Barangay Guadalupe sa dakbayan sa Sugbo.

Unang nakadiskobre sa usa ka batan-on nga molupyo duol sa taytayan sa alas 5 na sa buntag nga nagsandig na sa kilid sa sapa nga nagkadugo ang ulo ug naglisod sa pag-estorya tungod sa kataas sa iyang giambakan nga gibanabana nga dunay gitas-on nga 20 ngadto sa 25 ka tiil.

“Nakadungog ko nga naay ni siyagit, mao to akong giduol. Nangayo man siya’g tubig nya gigutom man siya mao to akong gitagaan og skyflakes. Gipangutana nako kinsa ang iyang pamilya, naa daw siyay problema sa iyang itlog, naa daw siyay sakit sa itlog mao to nagplano siya nga mo ambak nalang,” sumala sa batan-on nga unang nitabang.

Gihatagan siya sa pangalan sa Facebook account sa mga ginikanan sa biktima apan wala kini motubag sa dihang iya kining gipadalhan og mensahe labot sa gidangatan sa ilang anak.

Si Police Captain Mark Eric Papong, hepe sa Abellana Police Station 2 sa Cebu City Police Office (CCPO), nagkanayon nga gipaubos pa nila sa imbestigasyon ang biktima nga naa sa Cebu City Medical Center (CCMC) giatiman pa sa mga mananambal.

Ila na nga nahinabi ang ig-agaw sa niambak nibutyag nga naghambin og anxiety si Daniel kay, matod pa, nag-atubang kini sa usa ka problema sa panglawas apan wala kini mokompirmar kon bahin ba sa itlog.

Awhag sa kapulisan sa publiko nga kung makasinati og anxiety labing maayo nga makig-estorya kini sa ilang mga suod nga higala ug kabanay aron mahatagan dayon kini sa pagtagad.

Sa mga indibiduwal nga nag-antos sa depression ug na­nginahanglan og tabang, tawsag sa mosunod: * HopeLine Hotlines at (02) 804-HOPE (4673); 0917 558 HOPE (4673); and 2919 (toll-free number for all GLOBE and TM subscribers).

* DOH suicide prevention hotlines: 0917-899-8727 (USAP) ug 0917-989-8727 (USAP). / AYB