Miligis ni Larumbe nadakpan na

Nadakpan na sa mga sakop sa Abellana Police Station inabagan sa Guadalupe Police Station ang responsable sa nahitabong hit-and-run niadtong basketbolista nga si Jeslar Uriel Larumbe, 23, taga Tres de Abril, Barangay Labangon, dakbayan sa Sugbo, human sa tulo ka buwan.

Nahitabo ang maong hit-and-run niadtong Pebrero 4, 2024 sa Queens Road, Barangay Kamputhaw sa dakbayan sa Sugbo.

Ang nasikop pinasikad sa warrant of arrest mao si Aaron Karl Tan hingkod ang pangidaron, taga A. Laura street, Barangay Guadalupe sa dakbayan sa Sugbo, alas 2:15 sa Lunes sa hapon, Mayo 6, 2024.

Wala na hinuon mosukol si Tan ug mikuyog ra usab kini sa mga polis nga maoy mi-serve sa warrant of arrest sa kasong murder nga walay gitugot nga piyansa ang korte.

Matod ni Police Major Mark Don Alfred Leanza, hepe sa Abellana Police Station, nga human malutsi og warrant of arrest si Tan ug ang pagkasikop niini, mahulagway nga ‘case solved.’

“Murder yung pina-file natin na kaso sa kanya instead of reckless imprudence resulting in homicide lang kase nahanapan natin siya ng cause which is pwede talagang kasohan ng murder ang ginawa nya,” matod ni Leanza.

Niadtong Pebrero 4, 2024 sa alas 6 ang takna sa buntag, gi-hit and run ni Tan ang motorsiklo ni Larumbe nga miresulta sa hinanali’ng kamatayon.

Pipila ka adlaw human sa insidente, natultolan sa Guadalupe Police Station ang sakyanan nga Mazda CX-7 SUV (YKK 161) nga dunay blinker ug siren.

Una na nga mihimakak si Tan nga siya ang nagmaneho sa maong sakyanan sanglit wala siya mogawas sa maong petsa.

Apan dunay nakasaksi nga sa wala pa ang hit and run dunay nahitabong road rage sa dalan Gorordo eskina F. Sotto drive diin makita ang dagway sa suspetsado.

Gigukod ang biktima sa suspek sakay sa iyang SUV ug migamit sa siren ug blinker.

Pag-abot sa Queens Road sa Barangay Kamputhaw, gidumbol niya si Larumbe nga miresulta sa pagkalamba sa biktima.

Human migawas ang mga CCTV video sa social media, miangkon na siya nga ang iyang sakyanan ang naka-hit and run sa biktima apan ang iyang amiga ang nagmaneho.

Apan giingong wala ni tuohi sa piskaliya ang pamahayag ni Tan nga maoy hinungdan nga nalutsan siya’g warrant of arrest.

Mipasabot usab si Leanza nganong nadugay sila sa pagpasaka og kaso tungod kay ilang gisiguro nga lig-on ang ilang kaso nga gipasaka ug dili gyud makahimakak ang suspetsado sa maong krimen.

“Maong nadugay among pag-file sa kaso, Sir kay among gisiguro nga lig-on kayo ang atong ebidensya mao tong murder ang atung napasaka sa korte ug nakita nila nga naay probable cause,” matod ni Leanza.

Wala na mohatag pa og pamahayag si Tan sa dihang gisuwayan pagkuha sa iyang komento samtang naa sa sulod sa custodial facility sanglit iyang abogado lang matod pa ang motubag.

“Ang akong abogado lang ang motubag ninyu, Sir, wala koy maestorya ninyo,” matod ni Tan.

Human mabalik sa korte ang warrant of arrest, i-commit na sa Abellana Police Station si Tan sa Cebu City Jail. / AYB