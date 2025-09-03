Milihok dayon ang bag-ong PBA team

Usa pa lang ka adlaw human nibaniog ang pagkahalin sa prangkisa sa NorthPort Batang Pier, ang nakapalit niini nga mao ang Pureblends nihimo dayon og lakang alang sa ilang kampanya sa umaabot nga 50th season sa Philippine Basketball Association (PBA).
Gihimo kini sa bag-ong management bisan wala pa opisyal nga naaprubahan sa PBA kining maong transaksyon.
Gibutyag sa mga tinubdan sa Spin.ph nga ang Pureblends naglantaw na sa posibleng duha nga kasabutan sa pagbinayloay og mga magduduwa.
Ang Pureblends, nga giingong mogamit og monicker nga Titan Max sa labing una nilang paghamag sa PBA, nakigsabot na og upat ka teams kabahin sa usa ka multi-player trade.
Usa na niini mao ang pagbalhin ni kanhi De La Salle Green Archers guard Evan Nelle gikan sa Pureblends ngadto sa Phoenix Super LPG Fuel Masters pinaagi sa three-team trade nga maglambigit sab sa Converge FiberXers.
Ning maong kasabutan, si Larry Muyang mabalhin gikan sa Fuel Masters ngadto sa FiberXers, nga mohatag ni bigman Jeo Ambohot ngadto sa Pureblends.
Ang laing kasabutan nga sudlan sa Pureblends mao ang one-on-one trade nga magbalhin sa ilang beteranong pointguard nga si Jio Jalalon ngadto sa Blackwater Bossing baylo ni Justin Chua.
Hinuon posibleng moapil ning maong kasabutan ang TNT Tropang Giga, nga adunay interest nga mokuha ni Chua.
Gilaumang aduna pa’y dugang mga lakang nga himuon ang Pureblends alang sa ilang tinguha nga makahimo dayon og langas sa labing una nilang paghamag sa PBA. / ESL