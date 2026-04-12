Milikay sa checkpoint kay way helmet ug lisensiya, sikop

Usa ka motorista nga misuway og ikyas atol sa gipahigayon nga checkpoint sa kapulisan sa may dan V. Rama, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo ang gibalhog sa Guadalupe Police Station.
Nailhan ang dinakpan nga si alyas Junie, 25 anyos, dunay live-in partner ug molupyo sa Sitio Kanaas Singson, Barangay Guadalupe.
Gikataho nga sa dihang nakabantay si alyas Junie sa checkpoint niadtong Abril 4, nibalik unta kini sa agi.
Apan nabantayan siya sa mga awtoridad ug gibabagan. Giingong misukol si Junie ug gidusmo ang iyang motor ngadto sa pulis, kinsa naigo sa tuo nga tiil.
Sa dugang kasayuran, nasuta nga wa nag-helmet ang suspek, ingon man wa nakapakita og driver’s license.
Atol sa pagdakop ni Junie, giingong nibuhi kini og mga bati nga pulong.
“Mga buang man diay mo… sakto lagi mo kay mga pulis man mo… maghilom na lang ko,” matud sa suspek. / JDG