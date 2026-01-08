Milukat og police clearance naa diay warrant, dakpan

Gidakop ang usa ka 64-anyos nga lalaki sulod sa Mabolo Police Station 4 nga molukat unta og police clearance niadtong Lunes sa gabii, Enero 5, 2026, human nadiskobrehan nga duna diay siyay pending nga kaso.
Si Amado Billiones Bernal, taga Barangay Bulacao, Cebu City, molukat unta og National Police Clearance aron magamit sa pag-aplay isip drayber, apan nigawas sa system nga duna siyay warrant of arrest sa kasong Estafa.
Ang maong warrant giisyu pa niadtong Hulyo 2011.
Nagtuo ang akusado nga wala na kini tungod sa kadugay na sa panahon.
Gidakop dayon siya sa kapulisan apan nakagawas ra pagka Martes human makabayad sa rekomendar nga piyansa nga P18,000. / AYB