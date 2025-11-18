Miluwas sa mga naanod sa baha gitaktak sa trabaho

Gitaktak sa gitrabahuan niyang kompaniya kadtong Wing Van driver nga nakaluwas og unom ka mga tawo atol sa grabeng baha sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Apan nakadawat sab kini og mga pagdayeg sa Police Regional Office (PRO) 7 kauban ang iyang duha ka helper tungod sa ilang bayanihong gihimo sa Barangay Cotcot, Lungsod sa Liloan.
Apan ang nahimong bayani sa komunidad, nahimong biktima sa kompaniya kay gitaktak sila sa trabaho tungod sa ilang maisugong desisyon.
Nikabat sa unom ka tawo ang naluwas, lakip ang usa ka sakop sa kapulisan, human gibuhis sa driver ug helpers ang ilang kinabuhi ug ang wing van.
Ang viral video sa social media nagpakita nga gibabagan sa driver ang dako nga wing van sa karsada aron kini magsilbing sagang sa kusog kaayong bul-og sa baha.
Kini ilang gihimo human nakita ang mga tawo nga nagkapyot sa punoan sa kahoy, naanod, ug dili makalabang.
Si Patrolman Niño Divinagracia sa Liloan Police Station kinsa usa sa mga naanod ug natanggong, niabag sab sa pagkuha sa mga tawo aron makasaka sa wing van.
Atol sa pagluwas, nahulog si Divinagracia gikan sa sakyanan, apan daling nagunitan sa mga pahinante ug naluwas.
Bisan samdan sa pagkatagak, iyang nagunitan ang usa ka babaye nga naanod ug nasangit sa gibabag nga van, lakip na ang laing lima ka tawo.
Sa inisyal nga kasayuran nga nasayran sa PRO 7, ang driver ug duha ka pahinante gitaktak sa ilang gialagaran nga kompaniya.
Gikasuko sa kompaniya ang gihimo sa maong mga trabahante, ilabi na ang pag-ubog sa maong mahal nga sakyanan sa baha aron lang gamiton pagluwas sa kinabuhi sa uban.
Bisan sa dili maayong balita gikan sa kompaniya, gidayeg ug gipasalamatan sa kapulisan sa Central Visayas ang tulo ka mga trabahante.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nipadayag sa iyang pagdayeg.
“PRO 7 extends its heartfelt gratitude to the wing van driver and his helpers, whose bravery and selflessness during Typhoon Tino saved lives, including our own personnel... We honor their heroism and are committed to supporting them in any way.”
Tungod niini, ang PRO 7 nakig-alayon na karon sa ilang mga stakeholder aron matabangan ang maong driver ug duha ka helper nga mahatagan og bag-ong trabaho.
Giila sa PRO 7 ang maong mga tawo isip modern-day heroes ug pagmatuod sa ilang commitment sa pakig-alayon sa gobiyerno ug sa komunidad aron makabangon gikan sa nahiaguman nga kalamidad. / AYB