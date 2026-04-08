Milwaukee coach posible mo-resign

Dili man tuod klaro apan nagpasumbingay si Milwaukee Bucks coach Doc Rivers nga posibleng mokanaog na siya sa iyang puwesto sa sunod nga season sa National Basketball Association (NBA).
Ang iyang girason mao ang iyang mga apo.
"I won't answer that, but I have grandkids that I want to see," matod ni Rivers dihang nakasugat siya og pangutana kon unsa’y iyang plano alang sa ugma damlag sa Bucks.
Ang Bucks kasamtangang naggunit og 31-48 nga rekord ug usa sa teams nga wala na’y purohan nga makasulod sa playoffs sa 2025-26 season. / Gikan sa wires