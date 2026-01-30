Mimahal og maayo ang presyo sa tiket

Sa potensyal nga katapusang pagduwa ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James sa Madison Square Garden nga balwarte sa New York Knicks, karong Pebrero 2, 2026 (PH time), nisulbong og maayo ang kantidad sa tiket.
Kagahapon, Biyernes, Enero 30, ang average sa mga presyo sa mga tiket niabot og $900, labing mahal sa usa ka regular season nga duwa sa National Basketball Association (NBA) sukad sa katapusang duwa ni Kobe Bryant ning maong venue niadtong Abril 14, 2016, nga niabot og $1,049 ang average sa presyo sa tiket.
Adunay posibilidad nga human sa 2025-26 season, moretiro na si James.