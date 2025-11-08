Minatay gibiyaan pagsaka sa tubig sa Bagyong Tino

Grabeng kalisdanan ang giatubang sa usa ka pamilya sa Garden Bloom Acres, Pitogo, Consolacion, dihang nikusokuso si Bagyong Tino.
Dili lang ang bagyo ang ilang giatubang, apil na ang kasakit sa pagbangutan.
Alang kang Charles Hunter, naka-survive sila sa bagyo apan dakong kasakit, namatay ang iyang 78 anyos nga amahan sa kaadlawon sa Nobiyembre 4, 2025.
Na-diagnose ang iyang amahan og late-stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), usa ka sakit sa baga.
Sa usa ka viral nga post sa Facebook, gisaysay ni Hunter ang kasakit nga gibati sa ilang pamilya, napugos sa pagbiya sa patayng lawas sa iyang amahan tungod kay paspas nga nisaka ang baha sa ilang balay.
Dinalian silang nangayo og tabang gikan sa barangay ug funeral home alang sa cremation.
Apan nalangan sila kay nabahaan ug dili maagian ang mga dalan. Ang patayng lawas sa iyang amahan nakuha lang sa funeral parlor human sa 22 ka oras, alas 2 sa kaadlawon sa Nobiyembre 4 namatay, ug pagkaudto na sa sunod adlaw nakuha.
“Can you imagine how [traumatizing] it is to see your dad die in the middle of a storm, having no choice but to wait out the storm, and now his body can’t be picked up because of the flood from the storm?” matod ni Hunter.
Taliwala sa ilang kasakit, nanawagan si Hunter alang sa accountability sa mga responsabli sa grabeng baha.
Gihulagway niya ang sitwasyon nga usa ka kaso sa “dili maayong pagdumala sa baha” diin grabeng naigo ang Liloan, Consolacion, Mandaue, Talisay, ug Cebu City.
Gipahinumduman usab niya ang imbestigasyon sa Department of Public Works and Highways (DPWH) bahin sa giingong “ghost projects” ug substandard nga infrastructure.
Bisan sa kapin sa 100 ka kinabuhi nga nakalas sa Bagyong Tino, ug 104 ka adlaw na sa imbestigasyon, walay usa ang napasakahan og kaso o nabilanggo. / DPC