Mindoro gipilde og beterano sa US

Nakatilaw si Weljohn Mindoro sa iyang unang pilde sa iyang karera human siya nalupig sa eksperyensiyadong si Carlos Ocampo niadtong Agusto 30, 2026 (PH time) sa USC Galen Center sa Los Angeles, California, USA.
Ang 26 anyos nga si Mindoro, nga naila sa iyang kusog nga kumo, dali na nakaarangkada sa 10-round nga binukbokay. Sa ikatulo nga round, naigo si Mindoro ug usa ka solidong kumo ni Ocampo nga nakagisi sa iyang tuo nga kilay. Pagkahuman, nasakitan usab si Ocampo sa usa ka uppercut sa lawas.
Nipadayon ang maayong gipakita ni Mindoro sa mosunod nga pila ka round diin nakatama siya ug uppercut sa ulo ni Ocampo nga nakasakit na usab niini.
Apan sa ikawalo nga round, nakakuha na sa iyang timpo ang 30-anyos nga si Ocampo ug sige nag kaigo og mga solidong sumbag sa ulo ni Mindoro.
Sa katapusan, sa ikasiyam nga round, nakakita ug agianan si Ocampo ug gitamaan si Mindoro ug usa ka kusog kaayong right straight nga nakatumba sa Pinoy.
Nibarog si Mindoro apan morag nagpanglingo pa. Ang iyang corner nagdesisyon nga ilabay ang tuwalya nga nagtapos sa away sa 1:59 nga marka.
Si Mindoro nidausdos sa win-loss-draw record nga 17-1-1 uban ang 16 ka knockouts, samtang si Ocampo misaka sa 39-4 uban ang 26 ka knockouts / RSC