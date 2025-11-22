‘Minds on Wheels’ labing una’ng urban learning drive sa Cebu City

Opisyal nang gilusad sa Minds on Wheels ang ilang labing una nga learning drive sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 21, 2025, sa Labangon Elementary School.
Ang Minds on Wheels usa ka independente nga foundation nga nakatutok sa edukasyon.
Kini usa ka dakong kausaban gikan sa ilang unom ka tuig nga paglibot sa mga provincial communities.
Gi-target ang 50 ka mga tinun-an sa Grade 3 hangtod Grade 5 sa Labangon Elementary School.
Maoy ipasulod sa programa ang mga bata nga giila sa Department of Education (DepEd) nga ubos kaayo ang performance sa pagbasa ug pagsabot.
Ang Minds on Wheels dili lang yano nga mobile library; nagsunod kini sa usa ka estruktura nga 8-semana nga programa, uban ang tumong nga makita dayon ang kausaban sa abilidad sa mga bata sa pagbasa.
“When you strengthen comprehension, you don’t just improve test scores—you change a child’s trajectory,” matod ni Chime Bell Osabel nga mao ang founder.
Matag Lunes hangtod Huwebes, mahimong gamiton sa mga tinun-an ug mga magtutudlo ang mobile library alang sa independent reading ug classroom activities aron mas ma-maximize ang exposure sa mga libro.
Ang Learning Drive usa ka kalampusan tungod sa pagtambayayong sa Cebu Normal University (CNU), DepEd, Project HOPE (Renzo & Regan King), ug mga donor ug supporters.
Sugod sa 2025, ipadayon sa Minds on Wheels ang ilang Learning Drives sa Cebu City sulod sa upat ka sunod-sunod nga tuig.
Ang ilang long-term goal mao ang pagsukod ug itandi ang paglambo sa literacy sa mga bata sa siyudad sa mga resulta sa mga komunidad sa probinsiya.
Ang foundation nagtinguha nga makita kon ang environment makatampo sa pag-uswag sa pagbasa.
Ang Minds on Wheels usa sa labing una nga non-government organizations (NGOs) sa Cebu nga nagpadayon sa usa ka comparative literacy study sa mga rural ug urban nga dapit.