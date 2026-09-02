Minglanilla, Carcar, Talisay mideklarar og class suspension tungod sa haze

Suspendido ang face-to-face nga klase sa Dakbayan sa Carcar, Talisay City, ug Minglanilla subay sa risgo sa panglawas sa mga tinun-an tungod sa haze nga nitabon sa Sugbo.
Kini maoy gipahibalo sa kagamhanan sa mga lokalidad aron maseguro nga luwas ang mga tinun-an samtang nagpadayon sab ang monitoring sa kasamtangan nga air quality situation nga nakaapekto sa kalidad sa hangin.
Subay sa gihimong pagsubay sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau (DENR-EMB), anaa sa "acutely unhealthy" level ang hangin.
Giawhag ang publiko nga limitahan ang pagsuroy-suroy o paggawas kon walay importanteng lakaw aron malikay sa mga respiratory effects.
Subay niini, si Cebu Governor Pamela Baricuatro niawhag sa mga Sugboanon ilabi na sa vulnerable sector nga magsul-ob og facemask aron malikay sa sakit.
Gipahibalo sa gobernador nga nagpadayon ang pag-monitor sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) sa sitwasyon. Nakig-alayon na sab kini sa uban pa'ng mga ahensiya kansang lokasyon apektado sa haze.
“I have been advised also by the PDRRMO and we are monitoring, but for those nga naay mga respiratory problems, it’s best to use and wear face masks,” matod ni Baricuatro sa Septiyembre 2, 2026.
Ang Sugbo gihabulan sa baga nga polusyon tungod sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia nga napalid sa kusog nga hangin.
Base sa pagtuon, ang Air Quality Index (AQI) nga niabot og 203, nag-increase sa concentrations sa fine particulate matter o PM2.5 nga maoy maghatag og dakong risgo sa mga makahanggap niini. / ANV