Minglanilla hospital magtukod og sewage treatment facility

Isip kabahin sa pag-preserbar sa kalikupan, gisubhan sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo ug lokal nga kagamhanan sa Lungsod sa Minglanilla ang usa ka sewage treatment facility alang sa hospital niini.
Si Gobernador Pamela Baricuatro uban ni Minglanilla Mayor Lheslen Enad ug mga opisyal sa lungsod nangulo sa groundbreaking ceremony sa tukuron nga pasilidad alang sa Minglanilla District Hospital.
Ang modern sewage treatment system gipundohan og moabot sa P4.8 milyones nga gilaumang mahuman sulod sa 60 ngadto sa 90 ka adlaw o tulo ka buwan.
Matod ni Baricuatro nga gikinahanglan ang maong pasilidad sanglit gawas sa mga development ug improvements nga himuon sa probinsya nagkinahanglan sab nga mahimong responsable kini sa mga epekto sa kalikupan.
Tinguha sa administrasyon nga gawas sa hospital sa Minglanilla, mahimoan sab og modernong sewage facility ang uban pa’ng mga hospitals nga gidumala sa lalawigan sa Sugbo.
“It is about being environmentally responsible and Probinsya sa Sugbo. For the longest time, ang mga hospitals wala gyud ani. So karon we are working nga ang tanan natong mga district hospitals mahimoan nato aron mahimong environmentally compliant usab,” matod ni Baricuatro sa Hulyo 22, 2026.
Nasayran nga sa Disyembre 2025 gisita sa Commission on Audit (COA) ang Cebu Provincial Hospital–Balamban, Cebu Provincial Hospital–Carcar City, Isidro C. Kintanar Memorial Hospital–Argao ug Minglanilla District Hospital tungod sa kalapasan sa healthcare waste ug wastewater disposal sa milabayng administrasyon.
Kon dunay susamang pasilidad ang mga ospital, masiguro sab ang hinlo ug luwas ang tubig nga magamit niini. / ANV