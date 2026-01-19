Minilyong kabataan ang nabiyaan tungod sa kakuwang sa pagkat-on

Giisa sa Second Congressional Commission on Education (Edcom) II ang "red flag" human madiskobrehi nga pipila lang sa mga panimalay sa Pilipinas ang adunay saktong kagamitan alang sa sayo nga pagkat-on sa mga bata.
Kini nga kakuwang sa preparasyon sa panimalay ug komunidad nagbutang sa minilyong bata nga nabiyaan sa sitwasyon, diin nagsugod na ang krisis sa edukasyon bisan sa wala pa magsugod ang pormal nga klase.
Kabahin lamang sa katunga sa mga panimalay nga naay gagmay nga bata ang adunay mga kagamitan nga gikinahanglan alang sa pagpalambo sa utok.
Sa "Final Report" sa Komisyon nga gitakdang ipagawas sa Enero 26, 2026, makita nga 48 porsiyento lamang sa mga panimalay nga naay bata edad 0 hangtod 4 ang adunay mga "educational toys," samtang 40 porsiyento lang ang adunay mga libro para sa bata—usa ka timailhan sa dako nga kakuwang sa "stimulation" sa mga tuig nga paspas ang paglambo sa utok.
Nagpahimangno ang Edcom II nga ang kakuwang sa mga gamit sa pagkat-on sa balay adunay dautang epekto sa dugay nga panahon.
Base sa siyensya, kapin sa usa ka milyon nga neural connections ang maporma matag segundo sa sayong katuigan sa bata nga maoy pundasyon sa pinulongan, panghunahuna, ug pagdumala sa emosyon.
Alang sa mga bata gikan sa kabos nga pamilya, ang mga publikong Child Development Centers (CDCs) na lang ang ilang gilauman.
Apan, ang sistema sa nasod naglisod sa pagpuno niini nga kakuwang.
Nakaplagan sa Edcom II nga kapin sa 4,600 ka barangay ang wala gihapo’y tarong nga CDC, bisan pa sa balaod nga nagmando niini.
Nakita sab sa komisyon ang grabeng dili patas nga paggahin og pundo sa mga lokal nga kagamhanan.
Sa pipila ka kabos nga lungsod, ang budget alang sa learning materials moabot lang og P1,900 matag tuig kada CDC, igo lang ipalit og ginagmay nga duwaan.
Samtang ang mga adunahan nga LGU makagasto og ginatos ka libo ka pesos alang sa nindot nga mga learning spaces.
“This is a silent crisis that begins long before a child ever enters a classroom,” matod ni Edcom II Executive Director Dr. Karol Mark Yee. / CDF