Minimum nga kita di igo sa pagkaon

Bisan nagdawat og minimum wage nga suhol, maglisod gihapon sa budget alang sa pagkaon tungod sa kakuwang niini.

Sa survey sa Philippine Statistics Authority (PSA) nagpakita nga sa Sugbo (walay labot ang highly urbanized cities o HUCs), nanginahanglan og labing menos P10,340 matag bulan isip minimum nga kita sa usa ka pamilya nga adunay lima ka pamilya aron matubag ang batakang kinahanglan sa pagkaon sa unang semester sa 2023, nisaka gikan sa P9,369 niadtong 2021.

Kini base sa Preliminary 2023 First Semester Official Poverty Statistics of Cebu nga gipagawas sa PSA niadtong Mayo 15, 2024.

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu ngadto sa pipila ka mga ginikanan sa Sugbo, ilang giasoy nga ang P10,340 dili paigo alang sa galastuhan sa pagkaon sulod sa usa ka buwan alang sa pamilya nga dunay lima ka mga sakop.

KASINATIAN

“Dili kaigo, ang bugas kay P2,900 ang sako unya 25 days rana namo mahurot,” nga sa kasamtangang inflation, lisod balansehon ang ilang gasto sa pagkaon, matod ni Abella, kinsa nihangyo nga tawgon lang sa iyang apelyido.

Si Abella, 34, inahan sa duha ka tinun-an sa high school ug usa ka pre-schooler, nipaambit sa SunStar Cebu sa Lunes, Hunyo 17, nga kapin sa katunga sa ilang P20,000 nga binuwan nga kinitaan gilaslas sa pagkaon.

Sa usa ka buwan, si Abella nigahin og P3,780 alang sa food allowance sa iyang tulo ka mga anak atol sa klase; P3,500 sa bugas; P1,500 sa food groceries; P2, 500 sa viands P2,000 sa gatas ug bitamina; samtang laing P2 ,000 para sa snacks. Kini nisumada ngadto sa P 15, 280 nga gibana-bana nga gasto sa pagkaon.

Samtang alang kang Jenny, 30, bisan layo ang pagpuyo sa siyudad, kinahanglan pa nga adunay higpit nga pagbadyet ang pamilya nga dunaya upat ka mga sakop.

THRESHOLD

Sumala sa PSA, ang food threshold mao ang minimum nga kita nga gikinahanglan alang sa pamilya/indibidwal aron matubag ang mga batakang panginahanglan sa pagkaon, nga makatagbaw sa mga kinahanglanon sa nutrisyon ug sa sosyal nga tinguha./ CDF