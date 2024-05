Minimum nga pletihan di mousbaw sa modernisasyon

Gisalikway ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Guadiz III ang mga pangangkon nga ang public utility vehicle (PUV) modernization program mosangko dayon og usbaw sa plitehan.

Sa usa ka pamahayag sa Biyernes, Mayo 3, 2024, si Guadiz namahayag nga ang kasamtangang plitehan sa mga PUVs magpabilin.

“There is no basis to implement fare hikes for public utility vehicles (PUVs)... Several factors, such as inflation and cost of fuel, must be considered before the agency approves a new fare increase,” matod niya.

Sa pagkakaron, ang minimum nga plitehan sa tradisyonal nga mga jeepney kay P13 samtang P15 sa modernong mga jeepney.

Gipasalig ni Guadiz nunot sa pangangkon ni Gregory Perez, pangu sa Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper sa Opereytor Nationwide Cebu, nga kon hingpit nang ipatuman ang PUV modernization program, mosaka ngadto sa P40 ang plitehan sa jeep, kon konsiderahon ang gasto sa modernong mga jeepney, nga gikan sa mga P1.5 hangtod P2.7 milyones./ TPM