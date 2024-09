Minor nga lahugay gipatuman sa PRO 7

Mipatuman og minor revamp ang Police Regional Office (PRO) 7 human mabakante ang mga posisyon sa Chief of Regional Staff 7 ug Regional Intelligence Unit 7 lakip na ang Lapu-Lapu City Police Office subay sa kamandoan sa Kampo Crame pagrelibo sa katungdanan sa hepe sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, direktor sa PRO 7, nga si Police Colonel Ireneo Dalogdog na ang gitudlo nga Chief of Staff sa PRO 7 hulip kang Police Colonel Gervacio Balmaceda.

Samtang si Police Lieutenant Colonel Richard Oliver ang kasamtangan nga modumala sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 nga biyaan ni Dalogdog ug si Police Lieutenant Colonel Janette Rafter ang chief sa Regional Personnel and Records Management Office ug si Police Colonel Monico Cadayona ang mohupot sa buhatan sa Regional Intelligence Unit (RIU) 7.

Mipasabot si Pelare nga human sa kamandoan sa ilang ulohang buhatan apektado usab ang mga opisina sa PRO 7 nga tungod ani butangan kinig mga opisyal gikan sa laing mga opisina.

"Kung mahinumdoman ninyu naay girelibohan ang Lapu-Lapu City Police Office Director so ang vacuum gi pun-an ni Colonel Dayan nya naapil man pud og ka relyebo ang previous nga chief of staff si Police Colonel (Gervacio) Balmaceda mao nay rason nga gipangbutangan og mga new officers silang duha tua karon sa national headquarters," matod ni Pelare.

Ang gitudlo nga Officer in Charge sa Lapu-Lapu City Police Office mao si Police Colonel Dyan Agustin hulip kang Police Colonel Ali Baron nga kasamtangan nga gidestino sa Kampo Crame pending investigation uban ni Colonel Balmaceda.

Gipasabot ni Pelare nga moagi sa proseso ang pagbutang og permanente nga city director sa maong siyudad pinaagi sa pagduso og lima ka pangalan kang Mayor Ahong Chan nga maoy mopili sa iyang magustohan nga maoy sunod nga modala sa ronda sa kapulisan sa maong dakbayan.

"Sa pagkakaron koan pana siya officer in charge pa pending the processes to be taken, naa man gud nay placement board nga pagahimuon or placement board meeting para pagdeterminar kung kinsay i-recommend nga City Director.." dugang ni Pelare.

Kahinumdoman nga gipa relibohan sa katungdanan ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga si Police Colonel Ali Baron lakip na ang hepe sa Marigondon Police Station subay sa pagkadiskobre sa Pogo Hub sa Barangay Agus.

Lakip sa narelibohan ang hepe sa Regional Intelligence Unit 7 nga mao usab ang Chief of Staff sa PRO 7 nga si si Police Colonel Gervacio Balmaceda ug ang Regional Chief sa Criminal Investigation and Detection Unit 7 nga si Police Colonel Marlon Santos.

Nagpaabot pa hinuon silang Colonel Baron ug Balmaceda sa ilang laing posisyon nga ihatag sa PNP Chief kanila sa mosunod nga mga adlaw./AYB