Minos ra’ng nanuaw sa mga sam-ang, malinawon

Minos ra ang nanuaw sa mga sam-ang ug malinawon sa kinatibuk-an ang kasaulogan sa Adlaw sa mga Santos sa Nobiyembre 1, 2023.

Si Cebu City Police Office (CCPO) Director Ireneo Dalogdog nagtuo nga ang kataas sa mga adlaw nga way trabaho nakaaghat sa daghang mga tawo nga mamakasyon busa minos ra ang nanuaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga ningtaliwan na kay sayo kini nilang gibuhat.

Si Dalogdog niduaw sa mga sementeryo sa siyudad sa Sugbo aron masusi ang kapulisan ug uban pang mga ahensya nga nagbantay alang sa seguridad.

Gihulagway sa Police Regional Office 7 hangtod sa Miyerkules sa hapon, nga malinawon ang Todos Los Santos sa tibuok Central Visayas ug wala sila makatala og krimen sa sulod sa mga sementeryo.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, nga gitahasan ang mga polis nga unang gi deploy sa mga tunghaan atol sa Barangay and Sanguniang Kabataan Elections sa pag report kon dunay mga insidente nga may kalabutan sa Kalagkalag.

Si Pelare niingon nga ang pagkamalinawon nagpasabot nga naedukar na ang mga tawo nga kon mobisita sa ilang mga kabanay nga mitaliwan na sa laing kalibutan kinahanglan nga dili magdala’g butang nga mahimong target sa mga kriminal.

“So far as of this time wala tay nadawat nga report sa lower units nga naay mga untoward incidents. Ang atung kapulisan kauban sa ubang ahensya sa gobyerno nagbantay lang gihapon sa atong mga sementeryo to make sure nga everything is okay as far as security is concern,” matod ni Pelare.

Unang giinspeksyon ni Dalogdog uban ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations, ang Carreta Cemetery, usa sa labing dako nga Katolikong sam-ang sa dakbayan.

Sa Calamba Cemetery, dunay mahait nga mga hinagiban ang gipangimbargo sa entrance pa lang sa sementeryo sama sa palita ug uban pa sanglit hugot nila kini nga gidili.

Lakip sa ilang idili sa pagpasulod mao ang ilimnon nga makahubog, kutsilyo, sound system ug ubang butang nga maka disturbo sa kalihukan.