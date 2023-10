Minos sa mall kay pilot testing pa

Mas minos ang namotar sa mall sa unang mall voting sa Sugbo nga gipahigayon sa Commission on Elections (Comelec) sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) 2023 sa Robinsons Galleria Cebu sa Lunes, Oktubre 30, 2023.

Mokabat sa 50 porsiyento sa 2, 232 ka mga rehistradong botante sa Barangay Parian, dakbayan sa Sugbo ang ningbotar.

“Naa sa almost 50 percent ra, sagad sa among na encounter nga nanganhi dire kay niadto og una sa Tejero unya wala ilang mga ngalan didto,” matod ni Junee Mar C. Aguilar, personnel gikan sa Department of Education Supervisor Official (DESO) nga nadestino sa polling booth alang sa pagparehistro sa botohan.

Hinuon si Aguilar nitug-an sa SunStar Cebu nga ang ubos nga turnout tungod kay kini pilot testing.

Apan bisan og pilot run ang sa mall voting, nigawas gihapon kini nga maayo kay kasagaran sa mga botante sa mall mas gusto ang accommodation services, sumala ni Aguilar.

“Bahala’g magpunsisok, dili man init ug hamugaway man diri,” matod niya.

Gibutyag ni Aguilar nga usa ka numero sa presinto ang nakalista lang og 100 ka mga botante gikan sa 199 nga gibutang.

Ang Comelec nimugna og lima ka clusters sulod sa mall nga mao ang: 621, 622, 623, 624, ug 631.

Kapin sa 50 ka personnel ang giandam alang sa kaluwasan, seguridad, ug kaharuhay sa mga botante. 20 ka security personnel, 15 ka housekeeping, 12 ka admins, ug laing dugang 10 alang sa kalinaw ug kahusay.

“We had started the preparations last August pa lang,” matod ni Richard Sarmiento, Robinsons Galleria Operations Manager nga sa wala pa ang adlaw sa piniliay, ang Comelec ug Robinsons Land Corporation mihimo og kasabutan isip usa sa venue sa unang mall voting.

Walay oras nga mausik sulod sa mall, kay gitabangan dayon ang mga botante ilabi na ang mga tawo nga adunay mga cormobidity.

“Gi assist rami dayon ug una gyud mi,” paambit ni Fe Danci, 60, senior citizen, sa iyang kasinatian sa pagbotar sulod sa mall nga pipila lang ka minuto makauli na siya sa ilang balay sa Parian, dakbayan sa Sugbo.