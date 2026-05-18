Mipahuway na ang karaang maniniyot sa Basilica

Nipanaw na ang presidente sa Photographers Association sa Basilica Minore del Sto. Niño sa Cebu City nga si Noe Salvador sa edad nga 86 niadtong Mayo 16, 2026.
Bisan sa iyang katapusang mga adlaw, nagpabilin siyang matinud-anon sa iyang trabaho isip litratista sa Pilgrim Center sa Basilica nga nagpadayon sa tibuok kinabuhi niyang serbisyo ug dedikasyon sa pagkuha sa mga handumanan sa mga pilgrim, deboto, ug mga pamilya.
Niadtong Mayo 15, 2026, human siya nakasinati og pagsakit sa tiyan nga gituohang tungod sa ulcer, nipauli siya gikan sa Basilica ug gihangyo ang iyang apo nga si Jonas Salvador nga mokuyog kaniya paingon sa ospital.
Nailhan siya sa kadaghanan nga “Noy.”
Naggugol siya og daghang dekada sa Basilica nga nagkuha og hulagway sa mga bisita nga moanha sa usa sa labing importante nga relihiyosong landmark sa nasod.
Sa wala pa nahimong dali ug instant ang photography pinaagi sa cellphone, daghan ang mopila aron magpalitrato kaniya, nagsalig sa iyang kamera aron mapreserbar ang mga handumanan sa pagtuo, pamilya, ug debosyon.
Adlaw-adlaw, nagtrabaho siya sa samang lugar diin liboan ka deboto ang moagi, nagtanyag og dinaliang retrato, group photos, ug mga hulagway nga kasagarang dad-on pauli isip souvenir sa ilang pagbisita.
Sa paglabay sa panahon, nahimo siyang kabahin sa kasinatian sa Basilica mismo — pamilyar sa mga suki nga manimba ug sa mga unang higayon pa lamang nibisita.
Daghan ang nakaila kaniya dili lamang isip litratista, kondili kabahin sa buhing tradisyon nga makita gawas sa simbahan.
Gawas sa iyang trabaho, si Noy usa sab ka matinud-anong haligi sa pamilya nga nisuporta sa iyang mga mahal sa kinabuhi pinaagi
sa iyang pagpanginabuhi isip litratista.
Ang iyang talento nahimong dili lamang panginabuhian kondili tinubdan sa kalig-on nga nakatabang kaniya sa pagbuhi sa iyang pamilya samtang nagpabilin nga nakagamot sa lugar nga dugay niyang gialagaran.
Ang mga suod kaniya nahinumdom sa iyang dedikasyon sa Basilica isip pagpadayag sa samang pailob ug pag-atiman nga iyang gipakita isip amahan ug provider.
Bisan sa pag-usab sa panahon ug teknolohiya, nagpadayon siya sa iyang trabaho uban sa makanunayon nga dedikasyon, nagpabilin sa usa ka street photography nga anam-anam nang napapas.
Ang iyang mga hulagway nagpakita dili lamang sa mga tawo nga mibisita sa Basilica, kondili usab sa malungtarong kultura sa pagtuo ug adlaw-adlaw nga kinabuhi nga naglibot niini.
Gibiyaan ni Noy ang iyang asawa, mga anak, mga apo ug mga kaliwat nga nahinumdom kaniya isip malipayon ug kugihan nga tawo.
Usa ka tawo nga kanunay’ng mouli nga puno sa mga sugilanon gikan sa Basilica, ug usahay magkatawa nga pahinumdom, “Pagpalit mo’g pan para sa tanan.” / Juan Carlo de Vela